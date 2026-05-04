Irán propone un plan de paz de 14 puntos para acabar la guerra; EE. UU. lo considera “inaceptable”

Irán ha puesto sobre la mesa un plan de paz que busca un punto de quiebre en la escalada militar de los últimos meses con Estados Unidos e Israel. La propuesta, presentada a través de Pakistán como mediador, contiene 14 puntos y plantea un cierre del conflicto en un plazo máximo de 30 días. El documento llega en un momento de alta tensión, pese al alto el fuego que ambas partes mantienen desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos cruzados y represalias que también alcanzaron a aliados de Washington en el golfo Pérsico. Entérese: Trump lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz e Irán amenaza con ataques Según la información divulgada por la agencia Tasnim y recogida por EFE, el plan iraní no se limita a un cese de hostilidades, sino que redefine las condiciones políticas, militares y económicas del escenario regional. Entre los puntos centrales están:

Fin definitivo de la guerra en 30 días

Irán plantea que el conflicto no debe extenderse ni mantenerse en estado de “congelamiento”. Su objetivo es cerrar formalmente la guerra en un plazo de un mes, descartando cualquier extensión del alto el fuego actual y buscando un acuerdo definitivo que elimine la posibilidad de reactivación militar.

Levantamiento del bloqueo naval

Teherán exige el fin inmediato del cerco impuesto por Estados Unidos a sus puertos y embarcaciones desde el 13 de abril. Este punto apunta a restablecer la libre navegación y el comercio marítimo iraní, uno de los focos centrales de la presión económica en su contra.

Nuevo marco para el estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles. Irán propone un sistema de gestión internacional del estrecho de Ormuz, una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. El esquema podría incluir pagos, tarifas o incluso compensaciones por parte de países considerados “hostiles” para permitir el paso de buques, lo que cambiaría el equilibrio energético global.

Retirada de tropas estadounidenses en la región

El plan incluye la salida progresiva de las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente. Este punto busca reducir la presencia estratégica de Washington en países vecinos, lo que modificaría la arquitectura de seguridad regional.

Levantamiento de sanciones y liberación de fondos

Irán exige el fin de las sanciones económicas impuestas desde 2018 y la devolución de activos congelados, entre ellos cerca de 6.000 millones de dólares retenidos en Catar. El objetivo es recuperar capacidad financiera y acceso pleno al sistema económico internacional.

Reparaciones de guerra

Teherán solicita compensaciones por los daños materiales y humanos atribuidos a bombardeos de Estados Unidos e Israel, que según sus cifras habrían causado más de 3.400 muertes y la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones industriales. Lea también: Alemania arremete contra EE. UU. por conflicto con Irán: “Está siendo humillado”

Fin de hostilidades en todos los frentes regionales

Irán sostiene que el cese del conflicto debe extenderse a todos los frentes relacionados con la guerra, incluido el Líbano, donde su principal aliado regional, Hizbulá, continúa enfrentado con Israel. Desde el inicio de las hostilidades, el grupo chií ha atacado territorio israelí con lanzamiento de misiles, mientras que Israel ha respondido con bombardeos en suelo libanés que, de acuerdo con fuentes regionales, han dejado más de 2.600 fallecidos.

Exclusión del programa nuclear de esta fase

Aunque no aparece como un punto formal del acuerdo, Irán deja fuera deliberadamente la discusión sobre su programa nuclear. La intención de Therán, según medios estadounidenses, es postergar ese debate para una etapa posterior, una vez se haya cerrado el conflicto militar y estabilizado la situación en Ormuz.

La respuesta desde Washington no tardó en llegar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que revisará la propuesta, aunque mostró escepticismo sobre su viabilidad. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, afirmó en su red Truth Social.