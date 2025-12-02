Plan de reconstrucción de Mocoa tendría demoras por $125.710 millones: Contraloría

Hallazgos por un valor de $125.710 millones encontró la Contraloría General de la República en la ejecución del proyecto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) para la reducción y mitigación del riesgo en Mocoa (Putumayo). En ese municipio ocurrió una tragedia en marzo de 2017 por una avalancha que dejó 340 personas fallecidas, 50 desaparecidas y 8.000 personas sin hogar. Le puede interesar: Reconstrucción de Mocoa: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal que involucra a ministro Luis Fernando Velasco en la UNGRD. Para su reconstrucción, la UNGRD celebró el proyecto llamado “construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo en el marco del plan de acción específico (PAE) para la reconstrucción del municipio de Mocoa”. Su ejecución tuvo un valor de $185.093 millones y esa entidad realizó la contratación de la obra e interventoría.

Vale recordar que este proyecto consistía en el desarrollo de estudios técnicos y diseños de ejes ambientales, orientados a la mitigación de amenazas por avenidas torrenciales y movimientos en masa en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca, con énfasis en la zona urbana de esa población. Este hallazgo fue producto de una auditoría hecha por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías. Ese órgano estableció que este proyecto presenta problemas en su ejecución, no existe identificación clara de los soportes contables, jurídicos y técnicos de todas las actividades realizadas en la cuenca media baja, tampoco se registraron anotaciones o alertas por parte de la interventoría respecto de las actividades y recursos ejecutados, saldos de recursos en poder de la UNGRD y pagos por actividades no programadas ni contratadas.

Según el ente de control fiscal, el proyecto presenta un atraso en su ejecución de casi cinco años, de acuerdo con la fecha de terminación del programa de reconstrucción, y se prevé que no se podrán terminar todas las obras. Así mismo, se encontró que no se cumplió con las actividades ejecutadas en los periodos programados, ya que el rendimiento es supremamente inferior del avance estimado para la fecha de corte de visita, que se hizo el 12 al 16 de mayo de 2025. Hay que mencionar que, según el contrato de la UNGRD, las obras debían hacerse de forma coordinada o sistemática para que el proyecto cumpliera su finalidad. Sin embargo, se hicieron de forma aislada y las pocas obras que construyeron no tienen la funcionalidad, pues el río tuvo una desviación en su cause. Esto, dice la Contraloría, alerta del inminente riesgo en el que se encuentra la población de Mocoa, ante una eventualidad como la registrada en 2018.