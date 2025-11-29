Gastronomía: la apuesta para que la gente vuelva al centro de Medellín

Casi todo lo que pasa en Medellín pasa por el centro. Los turistas y los migrantes, las autoridades locales y un montón de gente, alrededor de un millón y medio de personas, transitan a diario por ahí. Pero muchas cosas están dejando de pasar y entre los más afectados están los restaurantes. Por eso, se juntaron algunos líderes del sector para crear el Candelaria Food Fest, un festival gastronómico y cultural que se celebró por segunda vez el pasado viernes 28 y sábado 29 de noviembre, sobre la Avenida La Playa, entre el teatro Pablo Tobón Uribe y la carrera Girardot. El festival, que le dio la bienvenida a la Navidad en el centro, con el encendido de los alumbrados, contó con la participación de 26 restaurantes y más de 50 emprendimientos con una oferta de todo tipo. Siga leyendo: Este museo en el centro de Medellín tiene dos récords Guinness y está a punto de cerrar “Lo que queremos con el festival es que la gente venga al centro, que conozca la oferta que hay, que es deliciosa, sorprendente: hay de todo. Queremos resignificar la idea que la gente tiene del centro, construir una nueva realidad, que la gente lo habite. Es un esfuerzo enorme”, dice Carlos Maya, uno de los creadores del festival y propietario de Simone, el restaurante ubicado en el último piso del edificio del Centro Colombo Americano. Carlos abrió el restaurante Simone hace seis años, poco antes de la pandemia. Así que, además de todas las dificultades que encuentra cualquier negocio que empieza, se enfrentó, de entrada, a todo lo que dejó la pandemia. Entre otras cosas, dice que muchas empresas se fueron del centro y con ellas se fue mucha gente. Además, muchos problemas que había de antes se agravaron: asuntos de seguridad, habitantes de calle, mal uso del espacio público; en fin, ausencia del gobierno. El trabajo es doble. Hay que trabajar por el restaurante y por el centro, mejor dicho, hay que hacer que la gente vuelva para que vayan al restaurante. A Simone y a los demás. La oferta gastronómica del centro es enorme y diversa: Pedacito Burger, Lenteja Express, Restaurante Candelaria, Salón Centro, Rusto Pizza, Tenzo Gastrobar, Salvaje Café Bistró, Chori Pits, la taquería Canta y No Llores y más.

La competencia es difícil. Medellín ya no tiene un solo centro. Cada vez menos la gente tiene que ir por obligación –para hacer diligencias o comprar cosas, como ocurría hace años– y cada vez más la oferta gastronómica y cultural de los barrios es mayor. “Las economías de nosotros, los restaurantes del centro, son incipientes. Es una realidad muy dura porque los problemas son muchos, pero queremos que no se hable solo de los problemas, sino de todo lo bueno que hay, de la oferta, más allá de Simone, aquí hay muchas cosas, Salón Centro, Lenteja Express, pero no solo los restaurantes, sino la oferta cultural: están la Oficina Central de los Sueños, Bellas Artes, Candelaria, Doña Ratona Cabaret. Si usted licúa todo eso sale una cosa muy interesante, tenemos todo y queremos que la gente lo sepa”, dice Maya. Simone, su restaurante, está en pleno centro, pero no parece. En el décimo piso del Centro Colombo Americano el ritmo es otro, lejos de ese afán que corre por las calles de esta comuna. En Simone el tiempo es otro. Es un espacio para comer, para trabajar, para escuchar música. El nombre del restaurante recuerda a Nina Simone, la cantante favorita de Carlos. Así que en el sitio suena sobre todo a jazz, pero muchas cosas más. La carta, dice Carlos, es el centro del universo: hay pastas y ensaladas, cortes finos, pizzas, ramen y una oferta de cócteles enorme, que incluye más de 30 preparaciones de Gin Tonic. Hay de todo, como en el centro, que es tan singular, tan distinto al resto de la ciudad. “El centro de Medellín es como Colombia, que cada región es como si fuera un país distinto. Aquí, casi que todas las cuadras viven realidades diferentes, es una locura”, dice Carlos.

Plato de Palazzetto, uno de los restaurantes con más tradición en Medellín. Foto: Camilo Suárez.