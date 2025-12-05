10 planes para no perderse en estas fiestas decembrinas

Más allá del sentido familiar de las fiestas decembrinas, este mes sirve para que los comerciantes ajusten los presupuestos del año. Por eso, por estos días, las redes sociales están llenas de publicidad de eventos, shows y planes para disfrutar mientras se despide el año. EL COLOMBIANO les quiso ofrecer a sus lectores un listado de diez eventos que no se deberían perder durante esta temporada. El criterio de escogencia fue amplio para incluir los gustos de las mayorías. En consecuencia, hay eventos musicales, de cultura y comercio.
Hay eventos que se realizan hace muchos años —por ejemplo, el concierto de El Mesías—, otros que tienen pocos calendarios encima y otros más que salen a conquistar al público en medio de una oferta cultural de múltiples caras.
