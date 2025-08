TOI-2109b: científicos colombianos captan por primera vez un planeta cayendo hacia su estrella

Por primera vez en la historia de la astronomía moderna, un equipo internacional de científicos ha documentado en tiempo real la caída progresiva de un planeta hacia su estrella. Se trata del TOI-2109b, un gigante gaseoso que orbita tan cerca de su sol que está condenado a una destrucción inminente. Y lo más destacado: el estudio fue liderado por el astrónomo colombiano Jaime A. Alvarado-Montes, que se graduó de la Universidad de Antioquia y que actualmente está vinculado a la Universidad Macquarie (Australia).

El hallazgo, publicado con el título Orbital Decay of the Ultra-hot Jupiter TOI-2109b: Tidal Constraints and Transit-timing Analysis, en The Astrophysical Journal, no solo aporta evidencia directa de un fenómeno apenas teorizado hasta ahora —la decadencia orbital de un planeta—, sino que también abre una ventana sin precedentes para comprender la evolución de los sistemas planetarios más extremos. “Este planeta y su interesante situación podrían ayudarnos a entender algunos fenómenos astronómicos misteriosos que hasta ahora no teníamos mucha evidencia para explicar”, explicó Jaime.