Plaza Mayor genera más de US$40 millones en eventos para Medellín

Cada vez más personas se interesan por visitar a Medellín. El año pasado rompió récord de visitantes extranjeros al alcanzar la cifra de 1,2 millones. Una parte del impulso obedece a que la ciudad se ha posicionado como un destino estratégico para eventos de talla nacional e internacional. Solo para tener una idea, este mes la ciudad celebrará Expotatuaje, el mayor evento de tatuajes en América Latina y que reunirá a cientos de expositores y amantes de la tinta en el mundo. Se celebrará del 8 al 10 de mayo de este año. Y ni hablar de la Feria de las Dos Ruedas, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 y espera atraer a miles de visitantes. Le puede gustar: ¡Un éxito! Colombiatex 2026 movió US$11,6 millones con la visita de más de 20 países y 17.000 compradores Ambos eventos se desarrollarán en el centro de convenciones Plaza Mayor. Ese espacio es uno de los principales motores de ese ecosistema de eventos. Para sus administradores, la operación del recinto no solo dinamiza el turismo, sino que también activa múltiples sectores económicos en la ciudad.

Solo Plaza Mayor

Fátima DiazGranados, gerente comercial de Plaza Mayor, señaló que “en el último año, realizamos 232 eventos y recibimos cerca de 1,5 millones de asistentes, generando una derrama económica superior a los 40 millones de dólares y más de 70.000 empleos directos e indirectos”. Añadió que este impacto se traduce en una cadena de valor que beneficia a hoteles, restaurantes, transporte, logística, comercio y otros servicios, consolidando a los eventos como una herramienta clave de desarrollo urbano.

Congresos y ferias internacionales fortalecen el turismo de negocios en la capital antioqueña. FOTO CAMILO SUÁREZ

Más allá de ser espacios de exhibición o encuentros sectoriales, los eventos han evolucionado hacia un rol estratégico en la economía de las ciudades. En el caso de Medellín, funcionan como un mecanismo para atraer inversión, generar oportunidades de negocio y fortalecer los encadenamientos productivos. Plaza Mayor se ha convertido en un eje articulador de este modelo, integrando actores públicos, privados y sectoriales para potenciar la competitividad de la capital antioqueña.

22 eventos de talla internacional

El componente internacional es clave en el posicionamiento del recinto. Durante 2025, Plaza Mayor albergó 22 eventos de talla internacional, contribuyendo a la llegada de turistas extranjeros. En este tipo de encuentros, la participación internacional oscila entre el 5 % y el 15 %, siendo los congresos y ferias los formatos que más atraen visitantes de otros países.

DiazGranados explicó que “estos eventos son atractivos para visitantes internacionales, siendo los congresos y las ferias los formatos que más atraen público extranjero”.

Principales eventos para 2026

Para 2026, Plaza Mayor proyecta una agenda con eventos de alto impacto que buscan seguir posicionando a Medellín en el mapa global. Entre ellos se destacan Hotmart, Effix, Colombiamoda y la Feria de las Dos Ruedas. Estas iniciativas apuntan a mantener el flujo de visitantes internacionales y fortalecer la imagen de la ciudad como un destino confiable para el turismo de negocios.