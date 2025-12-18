Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano que protagoniza Pluribus, una de las mejores series de 2025

Desde antes de que se estrenara, el pasado 7 de noviembre, ya se especulaba que Pluribus sería la gran serie de 2025. El argumento –y con razón– que se esgrimía antes de conocer realmente de qué iba esta distopía era el regreso de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, considerada una de las mejores series de todos los tiempos y sin la cual sería difícil imaginar la televisión tal como la conocemos hoy.
Le puede interesar: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad
De esta nueva producción, que marca el cierre de la filmografía de Gilligan tras el estreno de la temporada final de Better Call Saul en 2022, se sabía que sería de ciencia ficción, que tendría nueve episodios y que su protagonista sería Rhea Seehorn, actriz que también hizo parte del elenco del spin-off de Breaking Bad.
Sin embargo, de lo que poco se habló –y que ahora, cuando la serie estrena este viernes su penúltimo episodio, ha cobrado gran relevancia– es del protagonismo del actor colombiano Carlos Manuel Vesga. En Pluribus, el bogotano, recordado por la telenovela Amor sincero o por la serie Secuestro del vuelo 601, interpreta a Manousos Oviedo, un colombiano que migró a Paraguay y que, junto a Carol Sturka, una escritora estadounidense de novelas románticas, es una de las pocas personas en el mundo inmune a la radical transformación de la raza humana que narra la serie.
Explicar con precisión la trama de Pluribus, que se convirtió en la serie más vista en la historia de Apple TV y cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro 2026, no es una tarea sencilla. Si algo puede acercarse a lo que ocurre en los siete episodios disponibles hasta ahora es la idea de que la humanidad debe ser salvada de la felicidad, justamente, por la persona más infeliz del planeta.