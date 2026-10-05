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¡Fin de la espera! Ya viene el final de la tercera temporada del podcast Revelaciones del Bajo Mundo

El Inspector llegará con cuatro nuevos episodios basados en hechos reales ocurridos en Colombia, que mezclan crímenes y ocultismo.

  • El Inspector llega con nuevas historias para el final de la tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo. FOTO: EL COLOMBIANO.
    El Inspector llega con nuevas historias para el final de la tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo. FOTO: EL COLOMBIANO.
  • En noviembre regresará El Inspector, en el podcast Revelaciones del Bajo Mundo. ILUSTRACIÓN DE TOMÁS GIRALDO DAZA.
    En noviembre regresará El Inspector, en el podcast Revelaciones del Bajo Mundo. ILUSTRACIÓN DE TOMÁS GIRALDO DAZA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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La espera ha terminado. Para el próximo mes de noviembre está programado el lanzamiento del final de la tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo (RBM), el podcast de EL COLOMBIANO que explora los crímenes más despiadados cometidos en nuestro país.

La segunda parte de esta temporada contará con el estreno de cuatro capítulos, uno por semana, que abarcarán casos de asesinatos en serie y manipulación de creencias místicas para perpetrar toda clase de ignominias.

Vale la pena recordar que, antes del corte de media temporada, en esta etapa ya se habían publicado cinco capítulos, para un total de nueve episodios que las audiencias podrán disfrutar en Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer, Spreaker y el portal de podcast de la página web de EL COLOMBIANO.

En noviembre regresará El Inspector, en el podcast Revelaciones del Bajo Mundo. ILUSTRACIÓN DE TOMÁS GIRALDO DAZA.
En noviembre regresará El Inspector, en el podcast Revelaciones del Bajo Mundo. ILUSTRACIÓN DE TOMÁS GIRALDO DAZA.

Revelaciones del Bajo Mundo acumula más de 2 millones de reproducciones desde su lanzamiento en 2022 y ha sido escuchado en 73 países. En ese tiempo ha estado en el Top 20 de los podcasts más escuchados de Colombia, según Spotify.

La tercera temporada, además, introdujo una innovación: los videopódcast, con los que esta Casa Editorial se inauguró en la producción de largometrajes documentales sobre crímenes reales.

Vale la pena recordar que RBM expone a los criminales y sus atrocidades con el estilo narrativo de la crónica periodística y la ambientación sonora de las radionovelas de antaño.

Los episodios son narrados por El Inspector, un intrépido periodista que recorre las calles y los archivos de los tribunales para desentrañar los secretos detrás de los delitos de mayor impacto en la ciudadanía.

Para ponerse al día con los demás capítulos de la tercera temporada, puede darle clic a los siguientes enlaces:

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: En pódcast: El diablo de Mangos, la pasajera fantasma y otros mitos urbanos de Medellín.

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