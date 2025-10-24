Decisión de último momento: ¿jugará Alfredo Morelos el clásico ante el DIM?

Atlético Nacional recibió una noticia clave antes del partido más esperado por la hinchada antioqueña. El club confirmó que Alfredo Morelos está habilitado para disputar el clásico paisa frente a Independiente Medellín, este domingo 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2, desde las 6:30 p.m.

El delantero cordobés, figura y goleador del equipo, vuelve al campo tras una sanción que lo había marginado temporalmente. Nacional elevó una solicitud formal al Comité Disciplinario de la Dimayor para que se reconsiderara el castigo de dos semanas impuesto al atacante. La petición se sustentó en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual permite levantar parcialmente una sanción si el jugador ya ha cumplido la mitad de la pena.