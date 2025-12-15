x

El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia

Un conductor y 16 estudiantes fallecieron en medio de esta tragedia que enluta a todo un departamento y deja un dolor inmenso no solo en las familias, sino también en aquellas personas que, de una u otra manera, se conectaron con esta historia.

  • El poema de amor que le hizo Simón García a Mariana Upegui Escobar y que no pudo leerle. FOTOS: Capturas de video - tomada de redes sociales
    El poema de amor que le hizo Simón García a Mariana Upegui Escobar y que no pudo leerle. FOTOS: Capturas de video - tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 18 minutos
bookmark

Hay dolor y luto en Antioquia por la muerte de un conductor y 16 estudiantes de la institución educativa Liceo Antioqueño, del municipio de Bello, quienes disfrutaban de una excursión en Tolú (Sucre) por la culminación de sus estudios y que, de regreso, sufrieron un terrible accidente vial al precipitarse en un barranco en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero.

Otras 20 personas resultaron heridas y fueron remitidas a centros asistenciales de municipios cercanos para ser evaluadas por médicos especialistas. En medio de esta tragedia, se han realizado algunos actos fúnebres para acompañar a las familias por la partida de estos jóvenes, quienes fueron hijos, amigos, hermanos, primos y alumnos de una institución que hoy se viste de negro.

Simón García era el novio de Mariana Upegui Escobar, una de las jóvenes que falleció en el accidente y a quien esperaba con ilusión a su regreso del paseo. Simón le tenía preparada una sorpresa: había escrito un poema de amor que pretendía leerle en un momento especial para ambos, pero la noticia de su fallecimiento llegó antes de que pudiera recitarle aquellas líneas con las que buscaba expresarle sus más puros sentimientos.

A lo largo del texto, el joven recurre a imágenes de supersticiones cotidianas, tréboles de cuatro hojas, monedas en pozos, pestañas al viento y estrellas fugaces, como símbolos de un amor constante. “Si encuentro el trébol de cuatro hojas, lo guardo como un pacto silencioso. No lo gasto en riquezas... lo guardo para pedirte a vos”, se lee en otro fragmento del poema compartido a Mi Oriente.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

El texto culmina con una declaración que hoy estremece a quienes lo leen: “Si el mundo me diera mil oportunidades, las gastaría sin duda una y otra vez pidiendo que seas vos en todas mis realidades”.

Según la información suministrada por la empresa, el accidente se registró durante el desplazamiento del evento Prom 2025, el cual se realizaba con cinco buses. En el vehículo siniestrado viajaban 34 jóvenes, un guía y dos conductores. El balance preliminar indica 17 personas fallecidas y 19 lesionadas, atendidas en centros de salud del nordeste antioqueño.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

