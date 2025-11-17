Polémica en Cali, periodista increpó a Alfredo Morelos en zona mixta, quien prefirió evitar la confrontación

Luego de su empate ante América en el Pascual Guerrero, el delantero Alfredo Morelos llegó a la zona mixta para atender los medios de comunicación y nuevamente se presentó un hecho polémico, aunque en esta ocasión, el delantero prefirió evitar la confrontación. Varios videos se han viralizado por redes sociales, y en los mismo queda claro que Morelos llegó para atender a los medios de comunicación y de inmediato uno de los acreditados, al momento de hacer las preguntas al delantero increpó al jugador de Nacional y lo llamó “cobarde”.

Morelos solamente se limitó a decirle, “otra vez tu”, y dio unos pasos más adelante para atender a otros medios. En los otros medios, Morelos afirmó que “cuando me torean más es cuando más juego fútbol y gracias a Dios me ha dado esa virtud. Soy un futbolista que ha pasado por momentos difíciles y eso no me afecta en nada”, comentó el delantero. Lo cierto es que en redes se han dado varios pronunciamientos en contra de la manera como el periodista increpó a Morelos y algunos se han animado en solicitar a la Dimayor una acción contra el personaje que llamó “cobarde” a Morelos.

Morelos en declaraciones a otros medios mencionó que está feliz por tener la final en Medellín y también se animó a enviar un mensaje a las hinchadas para vivir la fiesta de la final en paz. Lo cierto es que Morelos viene siendo protagonista con Atlético Nacional, no solo marcando goles, sino habilitando a sus compañeros para alcanzar los tantos contra los rivales y muchos lo califican como el mejor 9 de la Liga en la actualidad.