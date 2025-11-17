x

Polémica en Cali, periodista increpó a Alfredo Morelos en zona mixta, quien prefirió evitar la confrontación

El Nacional ya está en casa preparando lo que será el duelo del jueves por Liga en el Atanasio ante América.

  • Alfredo Morelos delantero de Atlético Nacional y uno de los jugadores de mayor rendimiento en el equipo que dirige Diego Arias. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alfredo Morelos delantero de Atlético Nacional y uno de los jugadores de mayor rendimiento en el equipo que dirige Diego Arias. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 54 minutos
bookmark

Luego de su empate ante América en el Pascual Guerrero, el delantero Alfredo Morelos llegó a la zona mixta para atender los medios de comunicación y nuevamente se presentó un hecho polémico, aunque en esta ocasión, el delantero prefirió evitar la confrontación.

Varios videos se han viralizado por redes sociales, y en los mismo queda claro que Morelos llegó para atender a los medios de comunicación y de inmediato uno de los acreditados, al momento de hacer las preguntas al delantero increpó al jugador de Nacional y lo llamó “cobarde”.

Morelos solamente se limitó a decirle, “otra vez tu”, y dio unos pasos más adelante para atender a otros medios.

En los otros medios, Morelos afirmó que “cuando me torean más es cuando más juego fútbol y gracias a Dios me ha dado esa virtud. Soy un futbolista que ha pasado por momentos difíciles y eso no me afecta en nada”, comentó el delantero.

Lo cierto es que en redes se han dado varios pronunciamientos en contra de la manera como el periodista increpó a Morelos y algunos se han animado en solicitar a la Dimayor una acción contra el personaje que llamó “cobarde” a Morelos.

Morelos en declaraciones a otros medios mencionó que está feliz por tener la final en Medellín y también se animó a enviar un mensaje a las hinchadas para vivir la fiesta de la final en paz.

Lo cierto es que Morelos viene siendo protagonista con Atlético Nacional, no solo marcando goles, sino habilitando a sus compañeros para alcanzar los tantos contra los rivales y muchos lo califican como el mejor 9 de la Liga en la actualidad.

Morelos ha sido criticado por su forma de celebrar los goles, por la manera como reacciona ante los aficionados, pero lo cierto es que, en el episodio vivido en la zona mixta en el Pascual Guerrero, fue el afectado por la manera como la abordó el periodista.

Ya en el campo deportivo, Nacional regresó de Cali yretomó los entrenamientos para preparar lo que será el duelo, esta vez por Liga ante América, este jueves, a las 7:30 de la noche, en el Atanasio Girardot, en el arranque de los cuadrangulares semifinales.

Utilidad para la vida