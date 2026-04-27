Así fue el choque entre Catherine Juvinao y MinTrabajo por presunta discriminación en el fútbol profesional femenino

La brecha de género en el fútbol profesional colombiano ha pasado de las canchas a los campos políticos tras una denuncia conocida este lunes 27 de abril, que puso en entredicho la coherencia del “Gobierno del Cambio” y MinDeporte, con respecto a este factor.
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Y es que la representante a la Cámara Catherine Juvinao encendió la polémica al revelar que el Ministerio del Deporte habría avalado un reglamento de la Dimayor que permite la participación de futbolistas sin un vínculo laboral formal, lo que desató un cruce de versiones con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en redes sociales.