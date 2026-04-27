Así fue el choque entre Catherine Juvinao y MinTrabajo por presunta discriminación en el fútbol profesional femenino

La brecha de género en el fútbol profesional colombiano ha pasado de las canchas a los campos políticos tras una denuncia conocida este lunes 27 de abril, que puso en entredicho la coherencia del “Gobierno del Cambio” y MinDeporte, con respecto a este factor. Le puede interesar: Petro será el vocero principal del gobierno, ¿mordaza a ministros y directores por escándalos? Y es que la representante a la Cámara Catherine Juvinao encendió la polémica al revelar que el Ministerio del Deporte habría avalado un reglamento de la Dimayor que permite la participación de futbolistas sin un vínculo laboral formal, lo que desató un cruce de versiones con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en redes sociales.

La denuncia: “¿Sabían que las mujeres trabajan sin contrato?”

El origen de la disputa se radicó en el Reglamento 2026 emitido por la Dimayor. Según Juvinao, este documento institucionaliza una desigualdad profunda entre las ligas masculina y femenina. A través de sus redes sociales, la congresista lanzó una interrogante directa: “¿Sabían que el Ministerio del Deporte acaba de avalar por escrito que mujeres jugadoras de la liga femenina trabajen sin contrato?”. Para la representante, esto no es un detalle técnico, sino una evidencia de “discriminación de género en el ámbito laboral”. El sustento de su acusación reside en la comparación de los artículos que rigen a ambos sexos. Mientras que en la liga masculina el artículo 35 exige que la totalidad de los 25 jugadores inscritos cuenten con contrato laboral, el artículo 20 del reglamento femenino permite que los equipos tengan “entre 15 y 25 jugadoras profesionales con contrato” y, paralelamente, “hasta 10 jugadoras aficionadas SIN contrato”.

La denuncia se basa en la validación de un reglamento que permitiría a las futbolistas de Colombia competir sin vínculo laboral. FOTO: Manuel Saldarriaga

“¿Adivinen cuál es la liga de mujeres? ¡Exacto! A las que les toca jugar sin contrato”, remató Juvinao con ironía, señalando que estas deportistas quedan excluidas de beneficios básicos como salud, pensión y ARL.

Presunta ilegalidad bajo la lupa normativa

Juvinao argumentó que la validación del Ministerio del Deporte ignora la legislación vigente, específicamente la Ley 2466 de 2025. Según este marco legal, “todo deportista que preste servicios bajo subordinación de un club profesional DEBE tener contrato de trabajo especial”. Bajo esta premisa, la congresista sostuvo que la figura de la jugadora “aficionada” es una trampa jurídica para evadir responsabilidades. “Calificar a una jugadora como ‘aficionada’ es jurídicamente irrelevante”, afirmó la representante, insistiendo en que la subordinación laboral obliga a la existencia de un contrato de trabajo, independientemente de la denominación que el club prefiera utilizar.

Para la congresista, el aval del Ministerio a este reglamento “es la confirmación de una visión machista y discriminatoria” que lanza un mensaje peligroso: “El trabajo de ustedes vale menos porque ustedes valen menos”.

La defensa de Antonio Sanguino: “No necesitamos que nos exijan”

Desde el Ejecutivo, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la gestión oficial y rechazó los cuestionamientos de Juvinao a través de un mensaje en redes sociales. El funcionario aseguró que la protección de los derechos laborales es una prioridad intrínseca de su cartera. “En el Gobierno del Cambio (...) no necesitamos que nos exijan inspeccionar: esa es nuestra función y nuestro talante”, manifestó a través de la red social X.

Sanguino destacó que ha sido bajo la actual administración donde se han abierto espacios de concertación entre Acolfutpro, Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para lograr “reivindicaciones concretas”. Entre estos logros, el ministro enumeró avances derivados de la reforma laboral, tales como “remuneraciones justas, permisos, participación en regalías por transmisiones y el pleno reconocimiento de sus derechos como trabajadores y trabajadoras”.

Inspecciones y futuro de la controversia

Para contrarrestar las críticas sobre una supuesta omisión, Sanguino presentó cifras de control estatal. Explicó que la estrategia de inspección ha pasado de acciones puntuales a un seguimiento sostenido: “En 2024 realizamos 4 visitas; en 2025, 34; y en 2026 ya avanzamos con 5 más”. Pese a estas cifras, Juvinao insiste en que la desprotección es inmediata pues “el torneo está en curso”. “No dudo del compromiso suyo y de su cartera. Sin embargo, no parece así en el Ministerio del Deporte, que aun con ministra mujer está actuando en contra de las garantías para las mujeres jugadoras de la Liga Femenina”, expresó Catherine.

La congresista denunció desigualdad y discriminación en el fútbol femenino de Colombia. FOTO: Archivo El Colombiano

Mientras el ministro afirmó que la denuncia será integrada a los planes de seguimiento y que ya existen “actuaciones, sanciones y planes de mejoramiento”, la congresista solicitó la intervención formal de la Procuraduría en una situación que, a su juicio, vulnera el derecho fundamental a la igualdad. “Mi compromiso es total con las jugadoras, a quienes hemos defendido con firmeza desde esta curul. Seguiremos evidenciando la lamentable discriminación de género de la que han sido víctimas por años por cuenta de la FCF, la Dimayor y los distintos clubes. Seguiremos exigiendo que el Estado y los privados cumplan”, concluyó Juvinao.