Video | La polémica celebración de Argentina tras derrotar a la Selección Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20

La celebración de Argentina, tras derrotar a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, en las semifinales de Chile 2025, desató una ola de críticas y reacciones en redes sociales.
En un video difundido por los propios jugadores argentinos, se observa al grupo celebrando eufóricamente en el vestuario cantando “El Ritmo que nos Une”, tema de Ryan Castro que los colombianos adoptaron como himno oficial durante la pasada Copa América 2024.
En el partido en el Estadio Nacional, la Albiceleste se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, a los 72 minutos.
La grabación, compartida en las cuentas personales de algunos futbolistas, muestra a los jóvenes argentinos bailando y cantando la canción, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una provocación hacia el combinado colombiano.