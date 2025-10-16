Video | La polémica celebración de Argentina tras derrotar a la Selección Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20

La celebración de Argentina, tras derrotar a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, en las semifinales de Chile 2025, desató una ola de críticas y reacciones en redes sociales. En un video difundido por los propios jugadores argentinos, se observa al grupo celebrando eufóricamente en el vestuario cantando “El Ritmo que nos Une”, tema de Ryan Castro que los colombianos adoptaron como himno oficial durante la pasada Copa América 2024. Vea aquí: Videos | Con estos goles, Francia despachó a Noruega y así quedó la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile En el partido en el Estadio Nacional, la Albiceleste se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, a los 72 minutos. La grabación, compartida en las cuentas personales de algunos futbolistas, muestra a los jóvenes argentinos bailando y cantando la canción, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una provocación hacia el combinado colombiano.

Colombia buscó el empate, pero no encontró líneas claras de pase ante la sólida defensa argentina. Los albicelestes se mantuvieron firmes, defendieron la ventaja y supieron cerrar el partido con aplomo, asegurando la clasificación a su octava final en un Mundial Sub-20. “Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol”, dijo el volante argentino Gianluca Prestianni, figura del partido y autor de la asistencia para el gol del atacante del Inter Miami.