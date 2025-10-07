Los líos del millonario contrato de MinDefensa para mantener unos helicópteros rusos

Le salen más patas al gato a los problemas con el contrato del Ministerio de Defensa para el sostenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, que se encuentran estacionados en la Base Aérea de Tolemaida. El contrato referente al grupo de aeronaves —además de estar bajo sospecha por un presunto favorecimiento a una empresa— ahora está bajo la lupa de la Contraloría General de la República por la posible pérdida de recursos, que se cuenta por millones de dólares.
El ente de control le hizo seguimiento a un contrato de 2024, que celebró el Ministerio de Defensa con Compañía de sistemas Vertol, con el que se hizo la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros. En ese sentido, se advirtió un riesgo inminente por la alta probabilidad de pérdida de más de 13 millones de los 16.231 millones de dólares entregados como pago anticipado para ello.