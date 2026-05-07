Continúa la polémica arbitral que eliminó al Bayern de Luis Díaz: “Favorecieron al PSG”

La eliminación del Bayern Múnich de Luis Díaz frente al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions sigue generando controversia en Europa. En Alemania, gran parte de la discusión ya no gira alrededor del resultado deportivo, sino de las decisiones arbitrales tomadas por el portugués Joao Pinheiro, quien quedó en el centro de las críticas tras varias acciones polémicas.

Las protestas comenzaron luego de una jugada dentro del área del PSG que reclamaron con fuerza los futbolistas bávaros. En la acción, el balón impactó claramente en la mano de João Neves tras un rechazo defensivo, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron necesario revisar la jugada.

La decisión provocó indignación inmediata entre los jugadores del Bayern y encendió las redes sociales, donde aficionados y analistas comenzaron a cuestionar un posible favorecimiento hacia el conjunto parisino. Uno de los que se pronunció fue el analista arbitral colombiano José Borda, quien explicó que la acción no fue sancionada debido a que el balón provenía de un compañero del jugador portugués, situación contemplada dentro de las excepciones reglamentarias.

“En Bayern vs PSG de Champions, el árbitro Pinheiro no dio esta mano penal de Neves porque el balón va de su compañero; es una excepción para no darla”, explicó Borda en redes sociales.

Sin embargo, la tensión aumentó minutos más tarde con otra jugada discutida. Nuno Mendes detuvo un avance peligroso del Bayern con una mano evidente y muchos esperaban la segunda tarjeta amarilla para el defensor del PSG. No obstante, el árbitro terminó sancionando una falta previa que dejó desconcertados tanto a los jugadores alemanes como a gran parte de la afición.

La sensación en Múnich era clara: las decisiones divididas terminaban favoreciendo constantemente al equipo francés.

La polémica escaló todavía más cuando Jan-Christian Dreesen, dirigente del Bayern, cuestionó públicamente la designación arbitral. Según manifestó, le resultaba “increíble” que un juez con apenas 15 partidos dirigidos en Champions League tuviera la responsabilidad de una semifinal de semejante magnitud.

Las declaraciones aumentaron el debate en Alemania, donde varios medios y aficionados comenzaron a señalar la falta de experiencia del árbitro como un factor determinante en el desenlace del compromiso.

En medio de la controversia, Luis Díaz terminó siendo uno de los futbolistas más afectados por la eliminación. El atacante colombiano fue insistente en ataque, intentó desequilibrar constantemente y tuvo protagonismo ofensivo durante la serie, pero el Bayern no consiguió revertir la eliminatoria y quedó fuera de la competencia europea.

Por ahora, en Alemania continúan los cuestionamientos hacia el arbitraje de Joao Pinheiro. Más allá del resultado, en el entorno bávaro quedó instalada la sensación de que varias decisiones claves terminaron inclinando la balanza a favor del PSG en una de las semifinales más polémicas de la temporada.