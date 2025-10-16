¿Vienen brujas a Medellín? La polémica alrededor del Festival Popular de Brujería de Comfama

Nada parece haber cambiado mucho. Hace cincuenta años el anuncio del Primer Congreso Mundial de Brujería provocó un escándalo en la sociedad antioqueña. Pasó lo mismo este año con el Fesitval Popular de Brujería, el evento promovido por Comfama que conmemora ese hito en la cultura y la espiritualidad de Antioquia. Tal vez la única diferencia sustancial entre un caso y el otro sea que esta vez el escenario de la controversia han sido las redes sociales. Le puede interesar: Cien años de soledad y otra obra de García Márquez son vetadas en Estados Unidos junto a otros 4.000 libros Algunos han catalogado el evento como una vergüenza, una estafa, una grosería, otros, más exagerados, han dicho que va en contra de los valores de la antioqueñidad e incluso están promoviendo su cancelación. Pero el problema no es tanto el evento, sino la palabra brujería.

–Nosotros sabíamos que la palabra brujería podía generar debate, cómo lo generó hace 50 años, pero creemos que estas conversaciones y estas posiciones encontradas van a dejar saldos pedagógicos y, sobre todo, nos van a seguir sumando en la conversación sobre la diferencia, porque hacemos parte de un país de muchas culturas y todavía nos hace falta desmitificar muchos temas asociados a la espiritualidad en esta región –dice Paola Mejía, Responsable de Cultura en Comfama. Aunque no son iguales las palabras espiritualidad y brujería, la idea de ponerle este nombre al festival vino de su creador, el empresario y después político medellinense Simón González Restrepo, hijo del filósofo y escritor envigadeño Fernando González Ochoa. “Para el empresario antioqueño, el tema general del evento ofrecía un término sombrilla que cobijaba exploraciones espirituales subalternas en auge durante este período. Además de la magia, estas también incluyeron hipnosis, telepatía y contactos extraterrestres y paranormales”, explica Julián Sánchez González en un texto sobre el congreso titulado Activismo espiritual y contracultura souvenir.