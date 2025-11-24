¿Entró o no entró el gol del Junior contra América? Jean Pestaña acusa a Teófilo Gutiérrez de influir en la polémica decisión

En el cierre agónico del partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla por la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II, se desató una de las polémicas más intensas del torneo.
Un autogol de Jean Pestaña al minuto 86 le dio el empate al Tiburón, pero hay quienes argumenta que el balón nunca cruzó completamente la línea de gol. A raíz de esto, el defensa del América lanzó fuertes señalamientos contra Teófilo Gutiérrez, por intervenir en la decisión arbitral. Le contamos de qué se trató la polémica del gol y cómo fue relacionado con Teo.