Polémica en el Senado por llegada de aliada de Julián Bedoya a la Comisión de Ética

Una nueva polémica se desató en el Congreso de la República, luego de que la cuestionada senadora antioqueña María Eugenia Lopera fuera nombrada como una de las líderes de la Comisión de Ética del Senado. Aunque su elección ya había quedado en firme desde hace dos semanas, durante los últimos días su nombramiento ha venido despertando fuertes reparos y cuestionamientos. Y es que a pesar de integrar un órgano que está llamado a vigilar la buena conducta de los parlamentarios, Lopera concluyó su periodo pasado cargando múltiples denuncias. Le puede interesar: “Lo que falta por contar es más y peor”: Polo Polo sube el tono en pelea con Cabal En Antioquia, el grueso de los señalamientos más recientes se concentró en unas correrías que realizó con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por varios municipios en los que presuntamente habría prometido inversiones en salud a cambio de apoyo para reelegirse. La senadora, además, es identificada como una de las principales aliadas del político antioqueño Julián Bedoya, inmerso en un lío judicial por presuntamente cometer fraude en la Universidad de Medellín para graduarse cómo abogado.

Tal como lo informó el Congreso de la República, la llegada de Lopera a ese órgano se formalizó el pasado 18 de agosto, día en el que dicha comisión se instaló y la senadora fue designada como vicepresidenta.

“Hoy fui elegida como Vicepresidenta de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República. Quiero agradecer de corazón a mis compañeros por la confianza depositada en mí”, expresó la política aquel día a través de sus redes sociales.

Trayectoria política de María Eugenia Lopera

La política antioqueña, oriunda de Entrerríos, comenzó su trasegar público en 2019, cuando fue electa diputada de Antioquia por el Partido Liberal, con 45.104 sufragios. Antes de ocupar esa primera curul, ya había trabajado en las secretarías de Planeación de Entrerríos y Belmira y en la subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas de Corantioquia. En Medellín también trabajó en el Isvimed y fue gerente de Metroparques por dos días. En 2019, su elección fue una de las mayores sorpresas de la contienda y fue explicada principalmente por su alianza con el exsenador Julián Bedoya, a quien acompañó luego de abandonar la corriente de los liberales socialdemócratas en ese partido. Lea también: ¿Quién es la congresista paisa que le ayudó a Petro a aprobar la reforma a la salud? Tras apenas dos años en el cargo, se lanzó a la Cámara y obtuvo una de las votaciones más altas del país. Durante el gobierno de Gustavo Petro tuvo un papel clave en varios intentos del Gobierno Nacional de sacar adelante la cuestionada reforma a la salud, siendo incluso en una ocasión coordinadora de la ponencia positiva. En 2023, como integrante de la Comisión Séptima, votó positivamente ese proyecto, pese a que en el Partido Liberal se había dado la instrucción de no apoyarlo ante los reparos de la red hospitalaria, aseguradoras y la comunidad médica.

En las pasadas elecciones legislativas, Lopera fue el centro de cuestionamientos más gruesos. Cargando con esos antecedentes, fue vista en decenas de municipios antioqueños en una correría con el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a escasos meses de la cita en las urnas. Tal como lo registró este diario entonces, testigos en múltiples municipios señalaban a Lopera de prometer millonarias inversiones en hospitales, ambulancias e infraestructura, presuntamente a cambio de votos. De acuerdo con esos testigos, Lopera y Jaramillo prometieron en Marinilla una nueva torre para el hospital y una sección dedicada a la salud mental. En Yolombó, prometieron $83.000 millones para una nueva torre médica, $4.300 millones para equipos de biomedicina y $700 millones para una ambulancia y un carro de asistencia; y en San Juan de Urabá se comprometieron hasta con la construcción de un nuevo hospital de $30.000 millones. En contexto: De la mano del ministro de Salud, María Eugenia Lopera conquistó la maquinaria política en Antioquia “En las campañas uno aprende a identificar qué es lo normal y lo atípico en una campaña. Hay gran cantidad de alcaldes apoyando esta candidatura sin importar el partido político. Es una cosa arrolladora, arrastrada por la promesa de construcción o de la dotación en el sector salud validadas por el ministro Jaramillo”, aseguraba una de las fuentes consultadas entonces para ese informe. Este jueves, los cuestionamientos contra la senadora se reavivaron. Uno de los críticos de su llegada a la Comisión de Ética fue el representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra, quien calificó la situación como “un chiste”, recordando que sobre Lopera también pesan señalamientos de presunta compra de votos en otras regiones del país y de prácticas clientelistas. “Penosa la renovación de la ética en el Congreso”, expresó.

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