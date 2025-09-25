Promoción de los Brayan aumentó ventas de Burger King en Colombia: 1.000 hamburguesas más

En la última semana, Brayan se convirtió en uno de los nombres más populares del país, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
“En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo el mandatario en un consejo de ministros.
El hecho no tardó en hacerse viral y varias marcas hicieron su agosto. Una de ellas fue Burger King, reconocida cadena de comida rápida, que mostró su apoyo a la comunidad a través de una promoción de 2x1 en la Bacon Feast Whopper para todos los Brayan que presentaran su cédula.