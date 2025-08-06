Polémica por precios en Barú aprobados por la Alcaldía de Cartagena: limonadas de $50.000 y platos por $600.000

La Alcaldía de Cartagena desató una nueva polémica tras oficializar la carta de nuevos precios para los almuerzos y algunos servicios turísticos, entre ellos varios “premium”, en la isla de Barú.
Las tarifas, que incluyen desde limonadas a 50.000 pesos hasta platos de langosta por 600.000 pesos, han sido calificadas por muchos usuarios en como “excesivas”, generando un intenso debate en redes sociales sobre la accesibilidad del destino.
Le puede interesar: ¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue