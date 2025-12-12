Dj, orquesta en vivo y animador de hora loca: así será “cierre de gestión” del Icfes

Justificado en la necesidad de desarrollar actividades de bienestar, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) celebró un contrato para el cierre de gestión y “transformación cultural” de 2025. La jornada se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre e incluirá hasta presentador y animador, por lo que más parece una fiesta de fin de año. El valor de la contratación fue de $239.888.829. Le puede interesar: CSU de la U. Nacional gambetea fallos de Consejo de Estado y nombra rector encargado. La actividad estará destinada a 250 personas y se realizará en un lugar campestre o interior en Bogotá o en municipios aledaños, que tenga un espacio techado por si llueve y parqueadero para moto y carro. El contrato también incluye refrigerio de la mañana, almuerzo con servicio a la mesa, opciones para dietas vegetarianas, estación de café y bebidas ilimitadas para los trabajadores del Icfes.

Así mismo, para ir al lugar del “cierre de gestión” habrá servicio de buses de ida y regreso, que saldrán de la sede principal del Instituto y otra en una vía principal que se dirija al sitio de la actividad de “bienestar laboral”. También habrá cinco brigadistas de primeros auxilios o paramédico con kit básico de atención. La logística del evento necesitará recepcionistas y personal de apoyo para registro de asistencia y orientación de los asistentes, así como personal de logística de producción para que apoyen con la organización del montaje de la decoración, la disposición de las mesas y la coordinación técnica del sonido y luces.

Habrá hasta presentador y animador

Para las actividades de entretenimiento –entiéndase bailar– el contrato incluye un presentador para apoyo en “actividades culturales” y protocolares, que incluyen palabras de la dirección del Icfes, reconocimientos a los trabajadores y la entrega de incentivos.

Así mismo, animarán a los 250 asistentes un Dj que estará en todo el evento, una orquesta en vivo con cinco integrantes (que harán dos presentación de 45 minutos cada una) y un animador de hora loca (cuando suenan clásicos del rock en español).

Incluso, dentro de la contratación se incluye una cabina para tomarse fotos con sombreros, lentes, letreros y hasta collares, que podrán imprimir instantáneamente a color, en papel de alta calidad con un tamaño de 5x15 centímetros para que los participantes se lo lleven de recuerdo. Para esto, habrá personal técnico para manejarla.

Pero también habrá una cabina con una cámara de 360 grados para que los trabajadores puedan grabarse videos que puedan llevar como recuerdo y habrá personal técnico para su manejo. Finalmente, y para terminar de amenizar la fiesta, habrá cotillones para la hora loca, que incluirán sombreros, collar de carnaval, ringletes, pitos, gafas y manillas fluorescentes. Toda una rumba para el Icfes. La empresa que se ganó el contrato es Infotic S.A.

Para justificar este contrato de más de $239 millones el Icfes señaló en la justificación de la necesidad de hacer esto, que para 2025 “se proporciona las necesidades y preferencias que los funcionarios tienen en el desarrollo de las actividades de bienestar, actividades que pretenden promover la calidad de vida laboral, productividad en el ámbito laboral, un óptimo ambiente laboral que influye en el ámbito personal y familiar de cada uno de los colaboradores, mejorando las relaciones interpersonales y reforzando el sentido de pertenencia con la entidad”. Le puede interesar: Lo que hay detrás del espectáculo en vivo de las peleas del círculo de Petro: más que fuego amigo En ese sentido, también expresaron que como esa entidad no cuenta con la capacidad de personal e infraestructura para desarrollar esas actividades del programa de bienestar, “se hace necesaria la contratación de una persona jurídica que cuente con la capacidad y experiencia técnica para la realización de entrega de plan de estímulos y cierre de gestión para atender de forma eficaz y oportuna las actividades de bienestar laboral” de 2025. EL COLOMBIANO consultó con la oficina de comunicaciones del Icfes para obtener una declaración sobre la justificación de esta celebración, pero afirmaron que no se pronunciarán al respecto.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto costó el evento del Icfes? $239.888.829 para actividades de bienestar y cierre de gestión 2025. ¿Quién asistirá? 250 empleados del Icfes. ¿Qué incluye la celebración? Alimentación, orquesta en vivo, DJ, animador, cabinas fotográficas y videos 360°, y cotillones.