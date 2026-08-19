Polémica por mural que ordenó retirar directora del ICBF: “Absolutamente abusivo”

La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, ordenó retirar un mural ubicado en una sede de la entidad en Bogotá. Se trata de un espacio en el que se ven escritos, dibujos y símbolos hechos por niños; pero que ella criticó al considerar que era una instrumentalización política de los menores. Se refirió puntualmente a una frase que decía: “Aquí estuvo Resistencia Chiquita” (un colectivo de niñas), y dijo que era “absolutamente abusivo”. El mural consigna desde corazones hasta un dibujo de una oz y un martillo. Restrepo cuestionó que menores de edad hubieran sido utilizados para transmitir mensajes, según ella, definidos por adultos. “Esto es absolutamente abusivo. Un niño qué va a saber qué es eso. Un niño que lo único que tiene que hacer es jugar”, afirmó la directora del ICBF. Y planteó sus dudas sobre el origen del mensaje: “¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo”, expresó.

¿Qué es “Resistencia Chiquita”?

“Resistencia Chiquita” es el nombre de un colectivo conformado por niñas dedicada a procesos de expresión artística y participación infantil. Nació tras el feminicidio de Yuliana Samboní en Bogotá en el 2016, cuando Antonia, una niña de siete años, comenzó a hacerse preguntas sobre la violencia contra las niñas. De esas conversaciones con su madre, Ana Gómez, se desprendió Resistencia Chiquita, según consigna la Secretaría de Cultura de la capital. Y desde este buscan encontrar respuesta a cómo las niñas y los niños pueden abordar el feminicidio y participar en el activismo desde sus propias voces. De hecho, el propio ICBF había registrado en noviembre de 2023 una actividad con integrantes de ese colectivo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Niñas, las Mujeres Adolescentes y Jóvenes.

Restrepo también se refirió al origen del colectivo a través de su cuenta en X. ”Yuliana Samboní tenía apenas 7 años cuando fue asesinada en Bogotá el 4 de diciembre de 2016. A raíz de ese crimen surgió posteriormente el colectivo Resistencia Chiquita”, escribió. Agregó: ”Por supuesto que una niña de seis años puede preguntar, indignarse, sentir miedo, tener ideas y expresar lo que piensa. Su voz merece ser escuchada y respetada. Pero una niña de seis años no constituye, organiza, estructura y sostiene autónomamente durante años un colectivo. Ahí, necesariamente, intervienen adultos”. Para Restrepo, la discusión de fondo es “¿dónde termina la expresión espontánea de una niña y dónde comienza la construcción, orientación y exposición que hacen los adultos alrededor de esa voz?”.

La respuesta de la exdirectora Lina Cáceres

La polémica también involucró a la exdirectora del ICBF, Astrid Cáceres, quien en su momento promovió el espacio donde estaba el mural. En sus redes sociales, la exfuncionaria explicó que “Resistencia Chiquita” es un colectivo artístico de “niñas maravillosas” de Bogotá, y que en la sede de la entidad existía un espacio libre para que los niños y niñas que la visitaban dejaran su huella como quisieran. “Ellas escribieron: ‘aquí estuvo: Resistencia chiquita’”, relató. La exdirectora pidió no subestimar a los niños: “No subestimen la participación infantil y sus criterios. Hagámoslas famosas, ellas surgieron luego del vil asesinato de Yuliana Samboní y fueron invitadas de honor en mi despacho”. Luego, en entrevista con Caracol Radio, Cáceres dijo que “hay una satanización a palabras como resistencia”. La exfuncionaria explicó además el propósito del espacio donde estaba ubicado el mural: “Este espacio tenía una biblioteca, tenía juguetes para los hijos de los trabajadores y los colectivos de niños que nos visitaban dejaban su huella, ya fuera escrita o dibujada”, señaló. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, la exdirectora del ICBF defendió la capacidad de los menores de edad como sujetos de derechos: “Los niños y las niñas hace mucho rato expresan su opinión, son actores políticos, hablan sobre el clima y dicen lo que quieren. Eso nos hace un llamado a los adultos para escucharlos y tomar decisiones junto con ellos”, concluyó. Siga leyendo: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

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