Polémica en el Oriente antioqueño por tala de 45 árboles para obras de intercambio vial

La tala de 45 árboles para la construcción de la glorieta de la Clínica Somer, en Rionegro, ha generado todo un debate ambiental en este municipio del Oriente antioqueño. Todo porque algunos aseguran que no se estarían conservando especies y se deberían buscar alternativas. Sin embargo, desde Rionegro afirmaron que antes están acabando con una especie invasora.
El proceso, realizado por funcionarios de esta administración municipal, comenzó desde la noche del pasado lunes, situación que llevó a que los colectivos ambientales pusieran el grito en el cielo, manifestando que esto iba a provocar una crisis ambiental en este municipio.