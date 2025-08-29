Polémica en el Oriente antioqueño por tala de 45 árboles para obras de intercambio vial

El proceso, realizado por funcionarios de esta administración municipal, comenzó desde la noche del pasado lunes, situación que llevó a que los colectivos ambientales pusieran el grito en el cielo, manifestando que esto iba a provocar una crisis ambiental en este municipio.

La tala de 45 árboles para la construcción de la glorieta de la Clínica Somer , en Rionegro , ha generado todo un debate ambiental en este municipio del Oriente antioqueño . Todo porque algunos aseguran que no se estarían conservando especies y se deberían buscar alternativas. Sin embargo, desde Rionegro afirmaron que antes están acabando con una especie invasora .

Por esta razón, señalaron que en lugar de proceder con estos árboles, que llevarían décadas en este espacio, se buscaran opciones como ejecutar la obra en una zona donde no hubiera tantos árboles o diseñar el proyecto de una manera que no fuera necesario derribar tantas especies como se estaría haciendo en el momento.

Ante la oleada de críticas, la Alcaldía de Rionegro le salió al paso a la situación y explicó que los 45 árboles talados correspondían a Tulipanes Africanos, una especie introducida irregularmente que venía afectando a las especies nativas y afectaba la fauna local.

“Estos 45 tulipanes africanos son una especie introducida, invasora, desplaza especies nativas por sus componentes tóxicos, incluso afectaba a las abejas polinizadoras”, informó la subsecretaria Ambiental de Rionegro, Cindy Gómez.

Debido a la prioridad del proyecto, desde esta administración municipal solicitaron permisos ante Cornare, que bajo los argumentos entregados y con el compromiso de hacer una compensación ambiental. La autorización era para el aprovechamiento de 98 individuos en un plazo de cinco meses, entre los cuales estaban incluidos los 45 en cuestión.

Erika Bianney Montoya, secretaria de Hábitat de Rionegro, explicó que “teníamos el permiso de la autoridad ambiental y por ley debemos compensar este número de especies. Estamos garantizando la conectividad ambiental de nuestro territorio, garantizando una ciudad verde y sostenible”.

Como parte de esta compensación, la Alcaldía de Rionegro realizó la siembra de 400 árboles nativos, 108 más de los exigidos por la autoridad ambiental, los cuales fueron ubicados, en su mayoría, en la vereda El Capiro.