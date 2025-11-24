Polémica por mensaje de cumpleaños de la senadora Sandra Ramírez al dictador Nicolás Maduro: “Mucho ánimo para seguir avanzando”

La senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes y excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, generó una fuerte polémica este 23 de noviembre tras publicar un mensaje de cumpleaños dirigido a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien llegó a los 63 años en medio de crecientes cuestionamientos internacionales por el fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Desde su cuenta de X, la congresista —también conocida como Griselda Lobo— compartió una imagen del mandatario venezolano y un mensaje en el que le expresó su respaldo político: “desde Colombia le envío mi más sincero y caluroso saludo de cumpleaños. Le deseo éxitos en sus labores y mucho ánimo para seguir avanzando en su defensa por el pueblo venezolano. Ningún proyecto político extranjero podrá interferir en la democracia”. Como es habitual en sus publicaciones, Ramírez bloqueó la opción de comentarios, aunque esto no impidió que usuarios de la plataforma citaran su mensaje para lanzar críticas por su apoyo al jefe del régimen.