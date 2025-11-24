Polémica por mensaje de cumpleaños de la senadora Sandra Ramírez al dictador Nicolás Maduro: “Mucho ánimo para seguir avanzando”

La senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes y excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, generó una fuerte polémica este 23 de noviembre tras publicar un mensaje de cumpleaños dirigido a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien llegó a los 63 años en medio de crecientes cuestionamientos internacionales por el fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024. Conozca: EE. UU. emite advertencia para aviones que atraviesen el cielo venezolano por “empeoramiento de la situación de seguridad” Desde su cuenta de X, la congresista —también conocida como Griselda Lobo— compartió una imagen del mandatario venezolano y un mensaje en el que le expresó su respaldo político: “desde Colombia le envío mi más sincero y caluroso saludo de cumpleaños. Le deseo éxitos en sus labores y mucho ánimo para seguir avanzando en su defensa por el pueblo venezolano. Ningún proyecto político extranjero podrá interferir en la democracia”. Como es habitual en sus publicaciones, Ramírez bloqueó la opción de comentarios, aunque esto no impidió que usuarios de la plataforma citaran su mensaje para lanzar críticas por su apoyo al jefe del régimen.

El saludo se dio en un contexto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Según información de The Washington Post, el Gobierno estadounidense habría considerado lanzar panfletos sobre Caracas el mismo día del cumpleaños de Maduro, reiterando la recompensa de 50 millones de dólares por su captura o neutralización. En contexto: Gobierno Trump evaluó lanzar volantes sobre Caracas para presionar la salida de Nicolás Maduro; ¿qué decían? Se trata del monto más alto ofrecido por un objetivo militar estadounidense, incluso por encima del que pesó en su momento sobre Osama Bin Laden.

El saludo ocurrió mientras EE. UU. evaluaba lanzar panfletos en Caracas reiterando la recompensa de 50 millones por Maduro. FOTO: AFP.

No es la primera vez que Ramírez expresa respaldo a Maduro. En días recientes publicó un video denunciando lo que calificó como “una amenaza de posible invasión de Estados Unidos” contra Venezuela, alerta que, según ella, implicaría un “riesgo enorme” para toda la región. “Muy, pero muy grave. Una guerra en el Caribe tendría consecuencias devastadoras, desplazamientos masivos, crisis humanitaria y desestabilización política”, afirmó.

Sandra Ramírez y Nicolás Maduro durante el Encuentro de Parlamentarios Parlamentarias del Gran Caribe por la paz en Venezuela. FOTO: tomada de X, Sandra Ramírez.