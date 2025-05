Pimentel estalló por insólito partido entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar: “no le hagan más mal al fútbol”

El exárbitro y ahora analista, José Borda, comentó acerca de ambas jugadas que generaron debate (el gol de Alianza y el penal para Chicó): “en ambos casos se ve un jugador previamente adelantado y no trazaron las líneas para corroborar si estaban en offside o no. Por claridad deben publicar los audios del VAR”.

Eduardo Pimentel, dueño del cuadro ajedrezado, explotó por lo sucedido en el compromiso, puntualmente por el gol convalidado al equipo valduparense y los 27 minutos de tiempo añadido, y criticó fuertemente a la Federación Colombiana de Fútbol y a la comisión arbitral en su cuenta de X (antes Twitter).

“Esto ya es maldad Federación. Uds son una vergüenza y se deben ir, ya está bien”, empezó diciendo el dirigente, que es reconocido por su fuerte carácter y señalamientos.

“Comisión arbitral, renuncien, no sean zánganos. Esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al fútbol, no sean descarados. Háganlo por el fútbol comisión arbitral, por Dios Santísimo, van a acabar con esta vaina, no sean miserables”, añadió Pimentel.