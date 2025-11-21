Inscripciones gratuitas y seis nuevos pregrados, principales logros del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 2025

En su auditorio institucional, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid presentó su Rendición de Cuentas para la vigencia 2025, de acuerdo a los logros obtenidos en el Plan de Desarrollo que inició en el año 2022 y termina en poco más de un mes.
El evento estuvo encabezado por Jairo Alexánder Osorio Saraz, rector de la institución universitaria, quien dijo que “Estamos entregando una institución que la bajamos del déficit de 17 mil millones de pesos a 7 mil millones de pesos. La vamos a entregar con cero deudas públicas, con cero créditos de tesorería, con 12 programas académicos nuevos, con un programa de doctorado y con dos más en curso, y con un programa de pregrado como Medicina Veterinaria y Zootecnia que sería el primero en el departamento de Antioquia, ya aprobado prácticamente por el Ministerio de Educación”.