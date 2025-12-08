Enviaron a la cárcel a policía involucrado en intento de asalto a joyería en Bucaramanga

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo por su posible participación en el intento de asalto a una joyería de Bucaramanga, Santander, el pasado 29 de noviembre.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que los materiales probatorios obtenidos revelan que el judicializado habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar desde octubre del año en curso.
Además, Sierra Bravo también habría recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco.