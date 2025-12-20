Quedó en video: subintendente de la Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en Bogotá: “sentí la angustia”

Un video de cámaras de seguridad registró el momento en que un subintendente de la Policía Nacional evitó que una mujer se lanzara desde un puente peatonal en la Terminal del Sur de Bogotá, en la localidad de Bosa.

En las imágenes muestran cómo el uniformado reaccionó de manera inmediata en medio de un concurrido centro de transporte que sirve al suroccidente de la ciudad.

La grabación captó al subintendente Alexander Campos corriendo por el puente peatonal tras escuchar los gritos de auxilio del personal de seguridad del terminal.

La mujer se encontraba en la entrada principal de pasajeros, al borde de la estructura, en lo que parecía ser un intento de suicidio. En las imágenes se observa cómo el policía llega hasta ella y, en una acción rápida, logra sujetarla para impedir que se lanzara al vacío.

Según relató el propio Campos, el rescate ocurrió cuando él llegaba al lugar acompañado de su esposa. “Cuando yo iba llegando escuché las voces de auxilio del personal de guardas de seguridad del terminal de sur, donde manifestaban que había una señora que se iba a tirar en toda la mitad del puente peatonal”, explicó el subintendente.

Al percatarse de la situación, “tiré mis bolsos al piso y tomé la decisión de correr lo más rápido posible. Cuando llegué al caso vi a la señora muy nerviosa”.

La mujer, de aproximadamente 40 años, se encontraba en un estado de alta alteración emocional. “No había forma de hablar con ella porque ya a punto de tirarse al vacío, tomé la decisión de agarrarla muy fuerte a mi pecho y se me alcanzó a soltar, de tal manera la agarré más fuerte y me tocó arrojarla con demasiada fuerza al piso”.

Tras el rescate, la mujer quedó bajo custodia de otro uniformado y del personal del terminal, mientras se activaban los protocolos de atención correspondientes.

“Después que dejé a la señora con mi compañero, en ese día todo el día pensé en ella, sentí la angustia y pienso que nosotros llevamos eso en el corazón, la vocación policial, donde nosotros con o sin uniforme siempre estamos en pro de ayudar a los demás, de servirle a la comunidad sin esperar nada a cambio”, contó.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el hecho como un ejemplo de reacción oportuna del uniformado.

