Un policía le habría disparado “accidentalmente” a su esposa en Boyacá: la mujer murió

Las autoridades investigan si este hecho realmente se trató de un accidente.

  • El hecho ocurrió en el municipio de Chiscas, en Boyacá. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    El hecho ocurrió en el municipio de Chiscas, en Boyacá. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
Colprensa
hace 22 minutos
bookmark

La trabajadora social Liliana Cruz, de 25 años de edad, murió tras recibir un disparo accidental por parte de su esposo, el subteniente Haminton Ruiz Bolívar, comandante de la Estación de Policía del municipio de Chiscas, en Boyacá.

De acuerdo con información preliminar, la pareja había llegado a un establecimiento de comidas rápidas para cenar junto a otros uniformados pasadas las 9:58 p.m. del miércoles 19 de noviembre.

En ese momento, el subteniente fue alertado sobre la necesidad de mantenerse en máxima vigilancia debido a la situación de orden público en la región.

Minutos antes, se había registrado un hostigamiento al Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, ubicado aproximadamente a dos horas y media del casco urbano, lo que activó un plan de defensa y exigió que los policías mantuvieran sus armas listas.

Según testigos, el oficial manipulaba un fusil, un arma de largo alcance con la que presuntamente no tenía suficiente destreza. Mientras esperaban el pedido, el subteniente habría intentado limpiar o revisar el arma frente a los demás policías y a su esposa. En ese momento, un disparo se accionó de manera accidental e impactó a la joven trabajadora social.

Un habitante de la zona relató que el disparo “se escapó de manera inesperada” mientras conversaban fuera del establecimiento.

La mujer habría recibido el disparo de un fusil tipo Galil, un arma larga de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía. Este tipo de arma, de fabricación israelí, es conocida por su alta potencia, su capacidad de disparo en ráfaga o en modo semiautomático y su alcance efectivo de varios cientos de metros.

Tras el impacto, el comandante habría subido a la víctima a una patrulla con la intención de trasladarla de inmediato al centro asistencial.

Sin embargo, en medio de la conmoción, perdió el control del vehículo, salió de la vía y terminó volcado. Otro automóvil acudió en apoyo y llevó a la mujer al hospital municipal, pero llegó sin signos vitales.

Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y en la verificación técnica del arma para confirmar que se trató de un hecho accidental.

