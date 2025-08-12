Policía peruana detuvo a dos topógrafos colombianos en la isla Santa Rosa: esto explicaron

La Policía de Perú detuvo a dos colombianos en el puerto de la isla de Santa Rosa, el disputado territorio entre Perú y Colombia, luego de que los ciudadanos fueran sorprendidos, aparentemente, realizando trabajos de topografía. Los detenidos fueron identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, quienes, según la prensa peruana, efectuaban labores de georreferenciación en la zona portuaria este martes. Aunque en la región es común que ciudadanos peruanos y colombianos crucen libremente la frontera para actividades cotidianas, las autoridades indicaron que ciertas tareas requieren autorización previa por tratarse de trabajos técnicos. Al parecer, los connacionales no contaban con los permisos necesarios.

Desde que estalló el desacuerdo entre ambas naciones por la soberanía de la isla, Perú se encuentra reforzando la presencia de sus Fuerzas Armadas en la zona y envió al Ejército del Perú y la Marina de Guerra a la frontera. Los uniformados se encuentran realizando operativos de control y de identificación a los transeúntes, de acuerdo con la prensa local.

Además, el pasado 11 de agosto, la Cancillería de Perú también rechazó la aparición de una bandera de Colombia que fue izada en esta isla ubicada en el río Amazonas. “El Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito de Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”, dijo la entidad en un comunicado. Relacionado: Petro reiteró que Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa: anunció acuerdo de inspección de la frontera Según las autoridades peruanas, es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa, un hecho por el que protestó el Gobierno de Gustavo Petro. “Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”, señaló la cancillería peruana. Posteriormente, se conoció que el responsable de este hecho fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.