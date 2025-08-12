Policía peruana detuvo a dos topógrafos colombianos en la isla Santa Rosa: esto explicaron

La Policía de Perú detuvo a dos colombianos en el puerto de la isla de Santa Rosa, el disputado territorio entre Perú y Colombia, luego de que los ciudadanos fueran sorprendidos, aparentemente, realizando trabajos de topografía.
Los detenidos fueron identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, quienes, según la prensa peruana, efectuaban labores de georreferenciación en la zona portuaria este martes.
Aunque en la región es común que ciudadanos peruanos y colombianos crucen libremente la frontera para actividades cotidianas, las autoridades indicaron que ciertas tareas requieren autorización previa por tratarse de trabajos técnicos. Al parecer, los connacionales no contaban con los permisos necesarios.