Policía revela nuevos detalles sobre hallazgo de petardos en tiendas Falabella de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó nuevos detalles sobre el hallazgo de tres petardos de bajo alcance encontrados en las tiendas Falabella de los centros comerciales Multiplaza, Titán Plaza y Centro Mayor, entre la noche del 31 de octubre y la de este sábado 1 de noviembre.
En un comunicado, la institución informó que unidades del Grupo Antiexplosivos aseguraron de inmediato las áreas afectadas y adelantan labores de verificación técnica y recolección de material probatorio para establecer el origen de los artefactos y determinar quiénes serían los responsables.
En contexto: Falabella informó sobre hallazgo de tres petardos de bajo alcance en tiendas de Bogotá
“Las sustancias encontradas fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su composición. La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con Falabella Colombia para esclarecer los hechos”, señaló la entidad.