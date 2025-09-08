Meterán policías encubiertos en cafetales para cuidar cosecha en el Suroeste: homicidios crecen 82% en cinco municipios

Para garantizar que los delincuentes no tengan margen de maniobra para cometer sus delitos dentro de las fincas cafeteras durante este tiempo de cosecha, la Policía Antioquia anunció que dentro los cafetales, haciéndose pasar como trabajadores, habrá uniformados encubiertos. Con esto se busca conocer quiénes están detrás del microtráfico, las extorsiones y los homicidios en estos lugares en medio de una oleada violenta en cinco de los municipios del Suroeste antioqueño.
Así lo anunció el comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, quien explicó que contará con múltiples especialidades durante este tiempo de cosecha en todas las subregiones, priorizando el Suroeste por sus complejidades en materia de seguridad, que han llevado a un incremento del 82% de las muertes violentas en la Provincia San Juan, conformada por Andes, Jardín, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar y Salgar.