¡De aplaudir! Policías salvaron la vida de un hombre en un puente en Medellín

Un acto heroico realizado por agentes de la Policía en la ciudad de Medellín, con el que se le salvó la vida a una persona, quedó captado en las cámaras de vigilancia de la ciudad.





Según informó la Policía Metropolitana recientemente, la comunidad alertó a las autoridades sobre una persona que estaba en la orilla del puente vehicular ubicado en el cruce de la calle San Juan con la avenida Ferrocarril, del centro de Medellín.



Tras confirmar el hecho por las cámaras de vigilancia, desde el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 se envió al cuadrante de la Policía para atender la emergencia.

Lea también: Así fue la agresión por la que la Policía se llevó a reguetonero de una unidad de El Poblado, Medellín





Hasta allí llegaron los uniformados quienes, de manera profesional coordinaron un plan para evitar una tragedia: mientras la patrullera dialogaba con el hombre, para que desistiera de sus intenciones suicidas, su compañero se acercaba de manera disimulada al hombre desde la parte posterior.



En un instante, que para los testigos pudo parecer eterno, uno de los policías se abalanzó sobre el hombre y con un movimiento rápido lo alejó del barandal del puente, salvándole la vida. Luego lo arrastró unos metros más donde otro uniformado apoyó la maniobra.