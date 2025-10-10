x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡De aplaudir! Policías salvaron la vida de un hombre en un puente en Medellín

Gracias a la rápida reacción de dos policías en Medellín, un hombre fue rescatado cuando intentaba lanzarse de un puente. El acto quedó grabado en cámaras de seguridad.

    Adelante, momentos del rescate realizado por policías de Medellín. Atrás, un cudrante patrullando el Parque de Botero. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un acto heroico realizado por agentes de la Policía en la ciudad de Medellín, con el que se le salvó la vida a una persona, quedó captado en las cámaras de vigilancia de la ciudad.



Según informó la Policía Metropolitana recientemente, la comunidad alertó a las autoridades sobre una persona que estaba en la orilla del puente vehicular ubicado en el cruce de la calle San Juan con la avenida Ferrocarril, del centro de Medellín.

Tras confirmar el hecho por las cámaras de vigilancia, desde el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 se envió al cuadrante de la Policía para atender la emergencia.

Hasta allí llegaron los uniformados quienes, de manera profesional coordinaron un plan para evitar una tragedia: mientras la patrullera dialogaba con el hombre, para que desistiera de sus intenciones suicidas, su compañero se acercaba de manera disimulada al hombre desde la parte posterior.

En un instante, que para los testigos pudo parecer eterno, uno de los policías se abalanzó sobre el hombre y con un movimiento rápido lo alejó del barandal del puente, salvándole la vida. Luego lo arrastró unos metros más donde otro uniformado apoyó la maniobra.



El acto heroico fue resaltado por la Alcaldía de Medellín y la Policía y fue mostrado como una forma en que la actuación policial busca la protección de la vida.
“Con este accionar, quedó en evidencia no solo la preparación de nuestros uniformados, sino también el profundo compromiso humano que guía la labor de la Policía Nacional”, comentó el comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general William Castaño Ramos.


Las autoridades le recordaron a la ciudadanía que existen líneas de atención como el 123 y canales de orientación en salud mental dispuestos a escuchar, acompañar y brindar apoyo en momentos de dificultad.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué dijo la Policía sobre el caso?
El comandante resaltó la preparación y compromiso humano de los agentes involucrados.
¿Dónde buscar ayuda en casos de crisis emocional en Medellín?
La línea 123 ofrece atención gratuita, junto con programas locales de salud mental.
