Cárceles para capos en altamar y ley antiterrorista: así sería la nueva política penitenciaria de De la Espriella

Un grupo de 20 integrantes de grupos de crimen organizado fue trasladado de cárceles de Barranquilla a otros centros penitenciarios, como parte de la política del presidente Abelardo de la Espriella de endurecer las condiciones de reclusión de la delincuencia, la cual también podría incluir en el corto plazo la presentación al Congreso de un Estatuto Antiterrorista. El movimiento de presos fue anunciado por el jefe de Estado al amanecer de este martes, en su cuenta de X. “Por orden mía, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, informó. Y añadió que “diez de estos bandidos se encontraban ‘detenidos’ en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla”. Una vez lleguen a la capital, los presos serán llevados a otras cárceles en distintas ciudades, según la disponibilidad de cupos. Entre los afectados con la medida hay cabecillas de las bandas “los Pepes” y “los Costeños”, las principales generadoras de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, por el control de las rentas del narcotráfico y la extorsión. La lista incluye a Rodrigo Pantoja Linero (“el Gamo”), Brayan Camilo Lobo Guerrero (“el Lobo”), Fabio Andrés Diazgranados Pallares (“Caballo”) y Adrián Hernán Guerrero Peña (“el Miquito”), entre otros.

“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, recalcó De la Espriella. El 8 de agosto pasado, un día después de haber llegado al poder, el presidente ordenó un traslado de 117 internos, de los cuales 104 estaban en la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Ese primer revolcón penitenciario lo padecieron excomandantes paramilitares, narcotraficantes, miembros del Clan del Golfo y los 17 voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá que estuvieron en las conversaciones de “paz total” con los delegados de Gustavo Petro. Por citar algunos de los más renombrados en el bajo mundo, el movimiento incluyó a líderes de “la Oficina”, como Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”) y José Muñoz Martínez (“Douglas”); del Clan del Golfo, a Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”); y de las antiguas autodefensas paramilitares, a Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”) y Hernán Giraldo Serna (“El Taladro”).

El Estatuto Antiterrorista

Mientras en el Inpec se ejecutaban estos traslados, con apoyo de la Policía, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso otra arista de la nueva política carcelaria en una entrevista. “Vamos a presentar muy pronto en el Congreso un Estatuto Antiterrorista. Vamos a crear una lista de organizaciones terroristas”, señaló Lara, en consonancia con la postura de De la Espriella, de unificar el tratamiento a todos los grupos armados ilegales (bandas, narcos y guerrillas). “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tales”, afirmó el presidente en uno de sus pronunciamiento recientes. El Estatuto Antiterrorista contemplaría un trato carcelario más estricto para los miembros de los grupos incluidos en la lista de terroristas, así como agravantes a las penas en los procesos de judicialización.

Lara no dio más detalles del asunto, por tratarse de un proyecto en ciernes. Este diario también consultó fuentes del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no han suministrado más información. Otra de las propuestas fue esbozada por el Ministerio de Defensa hace tres días en un consejo de seguridad en Barranquilla. Se trata de la llamada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), a cargo de la Armada y el Inpec. En principio, la idea supone que algunos internos de alta peligrosidad sean llevados a calabozos en barcos que estarán en altamar, tal cual sucedió en el pasado con los capos “Macaco” y “don Diego”, previo a su extradición.

¿Y el futuro del Inpec?

En tiempos de campaña, De la Espriella les prometió a sus electores que acabaría con el Inpec. En su plan de gobierno lo consignó así: “Crearemos un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión, que sustituirá al Inpec, una entidad profundamente corroída por la corrupción, la ineficacia y la pérdida de autoridad. Ese nuevo cuerpo estará integrado por veteranos y reservistas, adscritos al Ejército Nacional, para garantizar disciplina, mando, jerarquía, honor institucional y una doctrina de seguridad compatible con la magnitud del desafío”. Sin embargo, este asunto no ha sido abordado por la Presidencia hasta al momento; en parte, según fuentes del MinJusticia, porque gran parte del personal y los recursos están movilizados a la atención de los desastres por el terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales en Tolima. En ese orden de ideas, tampoco se le ha dado cuerda a otra promesa de campaña: los planes para construir 10 megacárceles, buscando descongestionar las penitenciarías del hacinamiento. Por ahora, el jefe de la cartera, Iván Cancino, ratificó en el cargo de director del Inpec al coronel Daniel Gutiérrez, quien venía ejerciendo esa posición desde el gobierno pasado; y despidió al director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Ramírez, quien entre otras cosas autorizó en su momento el polémico “tarimazo” de los jefes de las bandas de Medellín con Petro en La Alpujarra, el año pasado. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Exclusivo | Esta es la lista completa de los 104 peces gordos del crimen trasladados de la cárcel de Itagüí, ¿quiénes están? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS