¿En qué consiste la nueva política de vivienda que promete reducir el déficit habitacional en Antioquia?

Con 22 votos favorables, la Asamblea de Antioquia aprobó la creación del Subsidio Departamental de Vivienda y Hábitat (SDVH), una política pensada para enfrentar una de las mayores problemáticas que sufre el departamento: el déficit habitacional.
Lo que se pretende es que las viviendas sean adecuadas y sostenibles para las familias más vulnerables, en pro de garantizar una estancia digna.
La inversión inicial para el SDVH consta de más de $75.000 millones dispuestos por el Gobierno Departamental, que de acuerdo con Rodrigo Hernández Alzate, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, posibilita cerrar brechas y conseguir la meta de llevar el déficit habitacional a cero en 2040.