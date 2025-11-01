Politiquería regional: los hilos detrás del triunfo de Pedro Flórez

De los 1,7 millones de votos que lograron todos juntos los 144 candidatos al Senado del Pacto Histórico durante la consulta del pasado domingo, más de 185.000 se concentraron en un solo nombre: Pedro Hernando Flórez. No es un resultado menor. De cada 10 apoyos en estas primarias petristas, al menos uno tuvo como destinatario al congresista oriundo de Sucre, pero con influencia y poderío en Atlántico. Si bien el senador suma su primer periodo en el Congreso y ha tenido participación en al menos 100 proyectos de ley – cuatro de ellos ya leyes–, sigue conservando un perfil bajo y un sigilo que, a primera vista, no se equipara con semejante resultado electoral. Al indagar el cómo y el por qué de su cuantiosa votación EL COLOMBIANO pudo identificar una compleja red de colaboradores e incondicionales que encabeza el megacontratista Euclides Torres –Flórez está casado con una hija de una de las hermanas del empresario–, pero que incluye aliados como el ministro Armando Benedetti y el exalcalde Daniel Quintero. Sin embargo, esa es apenas una parte de su éxito. Si bien lo usual es que cada senador elija una fórmula a la Cámara para competir en elecciones, en esta oportunidad Flórez –echando mano de lo aprendido durante cuatro años en el Capitolio– supo ser componedor de una trama regional que incluyó operadores políticos en zonas claves más allá de Barranquilla y así logró asegurar alianzas que redundaron en votos.

Según colaboradores del primer círculo del congresista que accedieron a hablar bajo el anonimato, Flórez se aseguró de “hacer llave con figuras regionales con marcado origen de izquierda”, lo que le permitió tener influencia y protagonismo en departamentos con un importante caudal electoral. En Atlántico, Flórez hizo fórmula con otro de los consentidos del clan Torres: el dirigente Jaime Arturo Santamaría, el más votado de la región con 49.709 apoyos, quien hoy se jacta de haber ganado la cabeza de la lista a la Cámara. En el caso de la Costa, fuentes de primera mano que conocen la movida electoral, le aseguraron a este diario que en municipios como Puerto Colombia –terruño de antaño de los Torres–, así como en Candelaria o Soledad hubo un intenso movimiento de votantes a favor de la consulta petrista. “Se vio mucho dinero en la calle, la tradicional gente con mochila y los comandos políticos”, explicó una fuente. De hecho, el concejal barranquillero Antonio Bohórquez Collazos –quien quedó segundo en la lista a la Cámara–, denunció la aparición de tarjetones fotocopiados, así como presuntas anomalías en los reportes de la Registraduría, sumado a la extensión del horario de votación en algunos puestos de Puerto Colombia.

La movida no quedó ahí. En el caso de Antioquia, Flórez se hizo a un aliado de primer orden: el actual representante Alejandro Toro, quien resulta ser el vaso comunicante hacia Daniel Quintero, por quien el senador hizo campaña hasta que decidió retirarse de la consulta presidencial. Si bien en territorio paisa el ganador de la cabeza de lista fue el creador de contenido Hernán Muriel (41.612 votos), Toro quedó segundo y logró hacerse a 21.741 apoyos. “Sí, Daniel me ayudó, pero más allá de él algunas personas cercanas, que convocaron a algunos amigos, conocidos y aliados para que me ayudaran. Eso ocurrió, según entiendo, en diferentes zonas del país”, reconoce sin ambages en diálogo con EL COLOMBIANO el propio Flórez, quien atribuye su victoria a factores como su presencia en los territorios, trabajo con bases del Pacto y acercamientos con sectores diferentes al petrismo. “He tenido la posibilidad de generar esa confiabilidad en algunos sectores que no son muy cercanos a los escenarios del Gobierno Nacional. De una manera u otra yo he podido trabajar en ese sentido”, remata. En el caso de Huila, donde Flórez habría sumado más de 17.000 votos, su fórmula fue Mauro Sánchez que, aunque quedó tercero en búsqueda de encabezar la lista (7.712 votos), cuenta con poderío tras haber sido director de Inderhuila y luego director regional de Prosperidad Social.