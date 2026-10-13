Polizón murió aplastado por unos rollos de varillas que llevaba un camión en Itagüí

El caso se conoció sobre las 9:00 de la mañana de este martes, en la carrera 55B con la calle 72A, en el barrio Santa María, de Itagüí, y personal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí procedió a atender el caso, moviendo los rollos para poder recuperar el cuerpo del peatón.

Un polizón, que había abordado un camión entre Barranquilla e Itagüí, murió aplastado por unos rollos de varillas de hierro que transportaba este vehículo. Se percataron de la muerte de esta persona cuando iban a descargar estos elementos en una bodega de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

Agentes del CTI de la Fiscalía avanzan en las labores judiciales para establecer la identidad de la víctima y asumir las investigaciones de este caso. Se estima que tendría entre unos 30 y 35 años, de acuerdo con las primeras evaluaciones.

De acuerdo con la información inicial, la víctima se habría subido en algún tramo de la vía entre Barranquilla y Medellín, sin saberse el punto exacto, y para evitar cualquier interrupción de su viaje, se ocultó en una carpa.

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En medio del recorrido, uno de estos rollos —que pesa, en promedio, más de 2.000 kilos— se movió durante una frenada y allí habría ocurrido el aplastamiento de este viajero, quien falleció en el sitio, sin que nadie se percatara de lo ocurrido.

Fue cuando llegaron a la bodega donde iban a descargar la mercancía que una de las personas se percató del cadáver, por lo que procedieron a alertar a las autoridades de lo ocurrido. Los primeros que llegaron fueron Bomberos Itagüí, con una ambulancia.

Al hacer las verificaciones correspondientes, se dieron cuenta de que el polizón no tenía signos vitales y dejaron todo en manos de los investigadores para retirar el cuerpo y comenzar las labores para esclarecer este accidente.

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El fenómeno de los polizones en las vías de Antioquia es una problemática de difícil solución, puesto que solo en los que alcanzan a detectar los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, diariamente se logran evacuar entre 90 y 160 personas al día que viajan en esas condiciones.

Y esto se ha convertido en un problema legal para los conductores por las demandas que les llegan tras los fallecimientos, pese a que en ningún momento se dieron por enterados de que llevaban un pasajero más.