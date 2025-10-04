Medellín, entre las ciudades con el pollo asado más caro, ¿un síntoma de la inflación en septiembre?

Previo a que se conozca el dato de la inflación para septiembre de 2025, el tradicional Índice del Pollo Asado mostró una caída en el precio del producto de $2.538 en su variación anual al cierre de septiembre.
Cartagena y Medellín son las ciudades que tienen el precio más alto de las siete capitales donde se realizó el sondeo, en el caso de la primera, la referencia promedio es de $42.440, y en la segunda de $42.800.
Aunque se registró una disminución en el precio del producto, los analistas anticipan que la inflación podría mantenerse estancada, o por encima de la línea de 5%.
Las capitales con los precios más moderados son Tunja ($33.440), Villavicencio ($37.850), Bogotá ($38.000) y Cali ($38.100). En la variación anual, las últimas tres capitales han mostrado reducciones interanuales en el producto, pero Tunja registró un incremento del 14,5 %; es decir, en esta ciudad el pollo asado se ha encarecido en el último año.