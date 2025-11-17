De Copacabana a Brasil: el “triunfo” del equipo colombiano sub-13 de waterpolo

Jhon Fernando Zapata Tabares es pura alegría por donde transita. Siempre luce sonriente, más allá de las dificultades que se presentan en el camino, tanto en su vida como en el deporte que entrena. En este, sus pupilos, con el respaldo de sus padres, tienen que redoblar esfuerzos y buscar otras alternativas a sus fuentes de ingresos para poder cumplir sus metas en sus procesos formativos.
“Aquí es como remar contra la corriente. Pero es entendible, porque el polo acuático no es tan popular como otras especialidades, por lo que cuesta encontrar patrocinios, ya que no viene tanto público, a diferencia de lo que sucede en Europa”, dice Jhonfer, como lo llaman de cariño, en un tono amable y con una energía contagiosa.
Esa misma energía no lo deja bajar los brazos ante la adversidad y es la que transmite a los demás para lograr lo que muchas veces parece imposible, como viajar al exterior a representar a Colombia.
Ese privilegio, que consideran desde ya como un triunfo, lo tendrán 14 jóvenes del Club de Waterpolo Copacabana, que bajo la dirección de Zapata y su asistente Juan Pablo Marín, defenderán al país entre el 10 y 14 de diciembre en Bauru, Sao Paulo, Brasil, en el Torneo Internacional categoría sub-13.