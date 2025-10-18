Polo Polo deberá disculparse con las madres de los “falsos positivos”, según fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional concluyó que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo vulneró los derechos a la dignidad, la honra y el buen nombre de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), al publicar mensajes ofensivos en redes sociales en los que puso en duda su legitimidad como víctimas y descalificó sus denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

El alto tribunal determinó que las expresiones del congresista no están amparadas por la libertad de expresión, pues “carecieron de sustento fáctico y desconocieron la verdad judicial sobre los llamados falsos positivos”, crímenes de Estado reconocidos por la justicia colombiana. Según la Corte, esos mensajes no constituyeron una crítica política, sino una forma de revictimización que afectó la memoria y la dignidad de las madres.

En el video que dio origen a la acción judicial, grabado el 6 de noviembre de 2024 en el Capitolio, Polo Polo aparece frente a las botas que simbolizan a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Durante su intervención, aseguró que la cifra de 6.402 personas asesinadas “carece de veracidad” y, posteriormente, arrojó algunas de las botas a la basura, gesto que motivo a acciones legales por parte víctimas.