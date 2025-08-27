Por primera vez en más de 30 años, Invamer no publicó su encuesta sobre la situación en Colombia por nueva ley aprobada en el Congreso

La firma encuestadora Invamer anunció que, por primera vez en más de tres décadas y 167 mediciones, no pudo realizar su tradicional Invamer Poll de agosto, debido a las restricciones impuestas por la nueva ley que regula la elaboración y divulgación de encuestas en Colombia.
Los resultados del sondeo, que usualmente mide la percepción de los colombianos sobre la gestión presidencial, la situación del país y la favorabilidad de instituciones y personajes públicos, no fueron publicados.
La organización compartió un extenso documento en el que cada pregunta apareció acompañada del mensaje: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas no nos es posible informarte la opinión sobre...”.
El texto fue presentado como una forma de protesta frente al proyecto de ley 569 de 2025, aprobado por el Congreso y pendiente de sanción presidencial, que, según la encuestadora, limita el ejercicio de medición de opinión pública y restringe el acceso de los ciudadanos a información clave.
En lugar de los habituales porcentajes, los apartados donde normalmente se mide la percepción sobre temas como la economía, la corrupción, la seguridad, el costo de vida, el narcotráfico, la salud o las relaciones internacionales fueron sustituidos por frases que advertían que, bajo las nuevas reglas, no podían publicarse los datos.