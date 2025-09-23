¿Por qué a los perros no les caen bien algunas personas?

3 y 4
El presidente de Estados Unidos hizo esa advertencia durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, en la que habló sobre tráfico de drogas e inmigración ilegal.
En Segovia, 25 mineros siguen atrapados tras un derrumbe en la mina La Reliquia. Están estables y reciben aire y alimentos mientras avanza el rescate. Conozca detalles aquí.
Varios CEO de compañías como Zoom, Microsoft o Nvidia han opinado sobre cómo la IA redistribuirá el tiempo para los trabajadores.
Las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio varias propiedades de una estructura delincuencial que tendría vínculos con el Clan del Golfo y se dedicaba a la extracción ilícita de oro en Buriticá, Occidente antioqueño.
La compañía de financiamiento especializada en retail busca talento en áreas como administración, ventas y call center. Hay vacantes en Bogotá, Medellín, Cúcuta y más.
