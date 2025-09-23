¿Por qué a los perros no les caen bien algunas personas?

Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

Las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio varias propiedades de una estructura delincuencial que tendría vínculos con el Clan del Golfo y se dedicaba a la extracción ilícita de oro en Buriticá, Occidente antioqueño.