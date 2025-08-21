¿Por qué a tu perro le da ansiedad? Acá te contamos

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Cada vez más empresas apuestan por contratar talento que no solo tenga formación, sino la capacidad de sobreponerse a la adversidad.
Será el próximo miércoles 27 de agosto en el Parque Explora. La entrada es libre con inscripción previa.
Las medidas este año, como aumentar la presencia de policías y militares, se extienden a municipios del Suroeste, Occidente, Norte y Oriente del departamento. Se priorizaron según su producción y antecedentes de inseguridad.
El gremio advierte que esta situación pone en jaque a pacientes y usuarios del sistema de salud por falta de acceso a medicamentos y tratamientos.
En la zona hace presencia personal técnico para evaluar la estabilidad del terreno.
id