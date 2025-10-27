¿Por qué Alcocer vive del Estado si Petro dice que están “separados”?

Luego de que el pasado viernes se incluyera a Gustavo Petro en la Lista Clinton y también a Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente se refirió a un rumor que ronda desde hace meses: su separación de la Primera Dama. Alcocer, quien al principio tuvo un rol protagónico, ya no comparte con el mandatario y no tiene activas sus redes sociales en función de alguna causa o proyecto ambicioso como es tradicional de las primeras damas y como ella lo hizo al principio del gobierno. Petro confirmó lo que ya era un secreto a voces en su cuenta de X: “Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

En efecto, a Alcocer no se le volvió a ver en Palacio, particularmente después de julio de 2024 cuando Petro apareció caminando cogido de la mano con otra mujer en Panamá. La pregunta es: si ya están separados, ¿por qué ella sigue “viviendo” del Estado y utiliza los recursos del Gobierno? Por ejemplo, según conoció EL COLOMBIANO, la Primera Dama volvió al país hace unas semanas después de pasar una temporada larga en Europa. Cada vez que venía a Colombia le asignaban un “esquema de protección extraordinario” con escoltas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De hecho, el 4 de septiembre, estuvo en una visita a la cárcel de La Picota en Bogotá. Luego estar en el recinto, por medio de redes sociales, aseguró que había visitado el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque cree en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. “No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”, aseguró. ¿Asistió a ese centro penitenciario a nombre del Gobierno? ¿A qué fue realmente? El episodio recordó las giras en las cárceles en 2022 de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, escándalo conocido como “El Pacto de La Picota”.

El poder en Presidencia

Ante la cascada de críticas, y para evitar un lío jurídico, Petro se apresuró a publicar otro mensaje aclarando que “el vínculo legal no se ha roto” y explicó: “Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente”. Sin embargo, fuentes consultadas dijeron que Alcocer “sigue teniendo mucho poder dentro de la Casa de Nariño”. Esa influencia se mantiene visible en la forma como ha intervenido en asuntos de Gobierno y en su influencia dentro del círculo más cercano al mandatario. “Las diferencias de su relación no bloquearon el hecho de que tuviera una relación muy cercana con Laura Sarabia”, afirmó una de las fuentes, que también señaló que en su momento “Verónica y Laura trabajaban como una sola”. De acuerdo con esa versión, fue Alcocer quien insistió y “a la que le convenía que Sarabia se mantuviera hasta que la pudo mantener” en el gabinete presidencial. Así mismo Alcocer tuvo un “séquito” de funcionarios a su servicio. Varios de ellos fueron contratados en el Gobierno luego de que la Primera Dama se alejara de Palacio e hiciera visitas internacionales con carácter diplomático. En medio de esas tensiones, Alcocer logró conservar una red de confianza que le permitió mantener influencia sobre decisiones clave del Gobierno. Además, las fuentes señalan que, por ejemplo, “El fotógrafo Mauricio Vélez (cercano a Alcocer) sigue trabajando en Palacio”, quien fue objeto de críticas públicas por los contratos que obtuvo mientras hizo parte del equipo que acompañaba a la primera dama en sus viajes diplomáticos. Por último, agregó que otras personas cercanas a Alcocer “también han sido recauchadas en otros cargos”. Incluso, aunque supuestamente están separados, Alcocer habría contribuido a que Juliana Guerrero se alejara del despacho del presidente Gustavo Petro. Puede leer: La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton

Hace un año sí la reconoció