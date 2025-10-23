A 45 años del asesinato de John Lennon, su homicida explica por qué lo mató

Han pasado casi cinco décadas desde que John Lennon fue asesinado frente al edificio Dakota, en Nueva York. Pero Mark David Chapman, su homicida, aún no abandona las portadas. En su decimocuarto intento de obtener la libertad condicional, el hombre que disparó contra el ex Beatle confesó de nuevo las razones que lo llevaron a cometer uno de los crímenes más impactantes del siglo XX: “Quería ser alguien”.

La declaración, revelada por el New York Post, fue pronunciada ante la Junta de Libertad Condicional de Nueva York durante una audiencia en la prisión de Green Haven. Chapman, hoy de 70 años, reconoció que el asesinato fue un acto “completamente egoísta” y motivado por la fama de Lennon. “Esto fue por mí y solo por mí. Tuvo todo que ver con su popularidad”, dijo ante los comisionados.

El 8 de diciembre de 1980, Chapman, entonces de 25 años, disparó cuatro veces a la espalda del músico cuando este regresaba de un estudio de grabación junto a Yoko Ono. Horas antes le había pedido que le firmara un ejemplar del álbum Double Fantasy. Esa misma noche, cuando Lennon bajó de su limusina frente al edificio donde vivía, el joven que lo había estado siguiendo durante meses ejecutó el plan que lo obsesionaba: matar al ídolo que admiraba y, a la vez, envidiaba.

Chapman no intentó huir. Permaneció en la acera leyendo El guardián entre el centeno, la novela de J. D. Salinger cuyo protagonista, Holden Caulfield, inspiró parte de su delirio. Según su propio testimonio, veía en Lennon la figura de un “farsante”, una idea que, mezclada con su deseo de notoriedad, lo llevó al crimen. Fue arrestado minutos después y condenado a una pena de 20 años a cadena perpetua, que aún cumple.

En su audiencia más reciente, Chapman aseguró sentirse arrepentido. “Este era un ser humano. No pensé en el sufrimiento que causaría. No me importó en ese momento”, afirmó. También pidió perdón a Yoko Ono, a los fanáticos y a los amigos del artista. Sin embargo, el comité de evaluación rechazó su solicitud de libertad condicional por considerar que no muestra un remordimiento genuino ni empatía hacia sus víctimas.

El informe penitenciario indica que Chapman lleva 46 años casado, pasa gran parte de su tiempo leyendo la Biblia y juega voleibol dentro del penal. Asegura que ya no busca reconocimiento. “Pónganme debajo de la alfombra. No quiero ser famoso nunca más”, expresó. Su próxima revisión de libertad está prevista para 2027.