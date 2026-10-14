¿Por qué las tormentas están tumbando los árboles en Medellín y qué hacer para prevenir emergencias?

Las tormentas de los últimos días han golpeado el arbolado de Medellín y han dejado al descubierto la vida dura y secreta de los árboles urbanos.
Su caída no se debe solo a ráfagas de viento de más de 70 km/h, sino también a unas raíces sofocadas y atrofiadas por espacios pavimentados demasiado estrechos. Algunos de los que cayeron estaban enfermos y debilitados por dentro, pero otros, de tronco aparentemente entero, también se vinieron abajo
Este fenómeno, que aunque puede parecer culpa solo de las lluvias, sigue poniendo a peatones y conductores en riesgo en cada temporada invernal.