¿Por qué el duelo de Colombia contra Venezuela también cuenta?

La Selección Colombia ya tiene asegurado su cupo al Mundial de 2026, pero el compromiso de este martes frente a Venezuela, en Maturín (6:30 p. m.), está lejos de ser un simple trámite. Más allá de las voces que pedían a Néstor Lorenzo darle rodaje a los jugadores que no tuvieron minutos frente a Bolivia, lo cierto es que este duelo representa una oportunidad para seguir sumando triunfos que pueden marcar la diferencia en el sorteo de la Copa del Mundo.
Lea: Con el cupo en el bolsillo, así finalizará el año la Selección Colombia: será juez del repechaje y tendrá rivales internacionales
Colombia se encuentra actualmente en la casilla 14 del ranking FIFA con 1679.46 puntos, muy cerca del top 10. Escalar posiciones es clave: de lograrlo, la Tricolor tendría grandes opciones de ser cabeza de serie en el sorteo, lo que le evitaría cruzarse en la fase de grupos con selecciones de peso como Argentina, Brasil, Francia o Inglaterra.
El camino hacia la cita orbital seguirá con una serie de partidos de preparación. En octubre, Colombia enfrentará a México en Dallas y a Canadá en New Jersey, ambos anfitriones del torneo. Luego, en noviembre, los dirigidos por Lorenzo medirán fuerzas contra Nueva Zelanda, en Miami, y Nigeria, en Nueva York.