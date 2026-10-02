¿Por qué Colombia no puede bajar todavía las tasas de interés?

Colombia enfrenta una combinación económica que mantiene bajo presión las tasas de interés: inflación por encima de la meta, expectativas desancladas, un elevado déficit fiscal, mayor demanda interna y una fuerte apreciación del peso.
El diagnóstico fue planteado por Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, quien señaló que las decisiones adoptadas durante el último año y medio contribuyeron a cambiar la trayectoria que llevaba la inflación y complicaron el proceso de convergencia hacia la meta de 3%.