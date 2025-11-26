¿Por qué Donald Trump indultó a dos pavos en la Casa Blanca? Lo que hay detrás de esta tradición estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó los tradicionales indultos ceremoniales a dos pavos: Waddle y Gobble, aves que se libraron de terminar en la mesa durante el Día de Acción de Gracias.

Ambos pavos disfrutaron incluso de una noche de alojamiento en el exclusivo Hotel Willard InterContinental, a pocos pasos de la Casa Blanca, antes de participar en el acto oficial. Hospedarse en este lujoso hotel puede rondar entre 2 a 4 millones de pesos por noche.

Los nombres de los pavos fueron elegidos por los estadounidenses a través de una encuesta en redes sociales organizada por la Oficina de la primera dama Melania Trump.

Tras su presentación en los jardines presidenciales, Trump formalizó el indulto y anunció que las aves regresarán a Carolina del Norte, donde vivirán el resto de sus vidas en instalaciones del Departamento de Avicultura Prestage de la Universidad Estatal, con atención veterinaria y cuidados permanentes.

Durante la ceremonia, Trump aseguró que “los indultos del año pasado a los pavos son totalmente inválidos”, en referencia al acto encabezado por Joe Biden a favor de Peach y Blossom, y sostuvo que esos indultos “al igual que los indultos de casi todas las demás personas que fueron indultadas, excepto ¿dónde está Hunter?”.