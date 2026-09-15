¿Por qué es tan difícil aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüí que sirve a Pasto?

Los jugadores y demás personal del Deportivo Independiente Medellín (DIM) presenciaron tres intentos fallidos de aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. Las imágenes que circulaban en redes sociales mostraron cómo Andrés Arango, realizador audiovisual del Rojo, cerraba los ojos y parecía estar rezando al interior del avión. En contexto: Video | Terror en el aire, así vivieron los miembros del DIM los tres fallidos aterrizajes del equipo en Pasto El equipo tenía programado un encuentro el 9 de septiembre frente al Deportivo Pasto por los octavos de final de la Copa Colombia, por lo que debía estar un día antes en la capital nariñense para cumplir con los actos de preparación.

Sin embargo, tuvieron que pasar la noche en Cali, Valle del Cauca, debido a que la aeronave no logró completar el aterrizaje en la pista. Al otro día regresaron y tocaron tierra.

¿Por qué es tan difícil aterrizar en Pasto?

Este no es el primer caso en el que una aeronave no logra aterrizar en la pista del aeropuerto de Pasto, ya sea un Airbus A320, un ATR 42-600 o un ATR 72-600. Esto hace que uno se pregunte por qué es tan complicado hacerlo. Uno de los primeros factores que se debe tener en cuenta es que el departamento de Nariño está situado en plena Cordillera de los Andes, donde también se encuentra el volcán Galeras, cuya cima alcanza los 4.276 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que sea una región situada entre montañas, ríos y cañones.

El aeropuerto, ubicado en el municipio de Chachagüí, fue inaugurado el 30 de julio de 1950, con una pista que inicialmente tenía 900 metros de longitud y que luego fue ampliada hasta alcanzar los 2.170 y 45 metros de ancho. Esta fue construida sobre una meseta elevada, que viene siendo una superficie relativamente plana que se encuentra por encima del terreno que la rodea. Al estar ubicado sobre una meseta elevada, el aeropuerto da la impresión de ser un enorme portaaviones, un apodo que incluso ha sido utilizado para referirse a esta particular pista.

Aeropuerto Antonio Nariño. FOTO: IG @hugojav

El viento y el aterrizaje

Pero hay otros factores que les juegan en contra a los pilotos: el viento. Puede que la aeronave esté perfectamente alineada con la pista, pero, ¡oh, sorpresa!, aparece una ráfaga lateral o un cambio en la dirección del viento que dificulta la aproximación. También se puede presentar un cizallamiento del viento (windshear), un fenómeno que implica cambios bruscos en la velocidad o dirección del viento y que puede modificar el comportamiento del avión. Luis Miguel Molina, divulgador del Planetario de Medellín, dijo a EL COLOMBIANO que a Pasto no va cualquier piloto, pues hay unos pocos que deben estar calificados y contar con mayor experiencia para realizar este tipo de operaciones. “Cuando un avión frustra el aterrizaje, es un procedimiento normal que se da en varios aeropuertos del país. Pero Pasto tiene algo particular: los aviones deben realizar la aproximación al aeropuerto muy cerca de la montaña, de la cordillera. Y eso hace que se sienta más la intensidad de los vientos”.

Como la pista está ubicada sobre una superficie elevada, una aproximación fuera de los parámetros de seguridad puede representar un riesgo adicional, ya que el terreno que rodea al aeropuerto es accidentado y no ofrece una superficie plana para aterrizar. “¿Qué hace que un piloto tome la decisión de no aterrizar después de varios intentos? Puede ser el tema del combustible, en el caso de hiciera dos o tres intentos y haya dado un par de vueltas esperando a que las condiciones mejoren. Pero, si no se logra, buscan un aeropuerto alterno como el de Cali o Bogotá”, añadió Molina. Cuando todos los factores naturales juegan en contra al mismo tiempo, los pilotos no recurren a la improvisación. Su deber profesional es claro: la vida y la seguridad de los pasajeros están por encima de cualquier intento de aterrizar a toda costa. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas